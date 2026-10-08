Call center, Ddl del PD per il diritto a parlare con un operatore umano. Nicita: “Vale anche per le Big Tech”

Oggi in primo piano i Call Center e il diritto per noi consumatori a parlare con un operatore umano quando i bot AI non ci soddisfano o non ci capiscono.

Lo prevede il ddl “Desidero parlare con una persona” presentato in Senato, a prima firma dei senatori del Pd Lorenzo Basso e Antonio Nicita sul diritto di operatore umano nei call center. Il provvedimento sarebbe valido anche per le Big Tech.

Continua il nostro focus sull’Euro digitale, perché emergono interessanti novità. Per esempio ci sarà anche una carta per pagare. Commissioni dimezzate.

Infine sul Diritto all’oblio, il tribunale interviene sulle procedure di Google: “No a sistemi automatizzati”. Entro il 15 novembre, la società dovrà modificare i suoi meccanismi interni e fornire una motivazione per ogni rifiuto.

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