Presentato oggi in Senato il ddl “Desidero parlare con una persona”, a prima firma dei senatori del Pd Lorenzo Basso e Antonio Nicita. Il provvedimento reca “disposizioni in materia di diritto di accesso all’assistenza da parte di una persona fisica nei servizi ai consumatori e agli utenti” e si propone di riconoscere a ogni utente il diritto di interagire con una persona fisica addetta all’assistenza su semplice richiesta, senza obbligo di motivazione, e vieta l’impiego dei sistemi automatizzati di interazione – risponditori vocali, assistenti conversazionali, sistemi di intelligenza artificiale – come mezzo esclusivo del servizio di assistenza. Ma l’aspetto più innovativo è che questo obbligo di operatore umano dovrebbe valere per tutte le organizzazioni che fanno parte di mercati regolati (telecomunicazioni, energia, ambiente, traaporti) ma anche per le grandi aziende e le multinazionali, fra cui le grandi piattaforme come Amazon, Google e Facebook (Meta controlla anche WhatsApp) che ad oggi, com’è noto, non dispongono di call center fisici e men che meno di operatori in carne ed ossa per rispondere ai clienti.

Basso: “Assistente umano deve essere un diritto”

Il ddl non intende dunque vietare l’uso dei sistemi automatici e di IA, ma sancisce che questi non possono rappresentare l’unica modalità di assistenza dei clienti. L’assistente umano dovrebbe, quindi, essere “un diritto di tutti, non soltanto per gli anziani – ha detto Lorenzo Basso – e dovrebbe valere per servizi essenziali, salute, luce e gas. Ma la scelta di parlare con una persona umana non è contro la tecnologia, il tema non è vietare qualcosa ma rafforzare i diritti di tutti. Se le tecnologie funzionano, così come i chat bot AI, bene. Ma se non funzionano allora ci deve essere il diritto di avere assistenza e di poter parlare con una persona”.

“La scelta resta sempre all’utente. Se un sistema automatico è più rapido e più comodo, sarà lo stesso cittadino a preferirlo. La tecnologia deve conquistare la fiducia delle persone perché funziona meglio, non perché non esistono alternative”, si legge in una nota dei senatori. “Un modello simile è già legge in Spagna dal dicembre 2025”, sottolineano Basso e Nicita.

Nicita: “Diritto di parlare con operatore umano vale per servizi regolati ma anche per le grandi piattaforme”

“Il Ddl si inserisce a tutela dei consumatori nei servizi di pubblica utilità e deve valere anche per le grandi multinazionali e per le imprese più grandi, non per le Pmi. Le grandi imprese, anche quelle internazionali, devono anch’esse rispondere. I. rapporto con una persona è un diritto dei consumatori”. Questo anche perché ci sono casi in cui un chatbot AI non riesce a rispondere alle domande dei clienti quando non rientrano nelle casistiche standard per cui sono programmati. Il ddl è peraltro in linea con la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ribadisce l’obbligo di rispettare il regolamento Agcom in materia, che impone l’opzione umana nei call center. Per questo il ddl appena presentato piacerà anche al segretario nazionale della Uil FPC Salvo Ugliarolo, che sul tema si è speso ieri auspicando controlli adeguati.

Dona (UNC): “Il vero problema sono i contact center, concepiti per non risolvere i problemi”

In complesso, le associazioni dei consumatori (Unione Nazionale Consumatori, Federconsumatori e CNCU) giudicano positivamente il ddl del Pd, con alcuni distinguo. “Bene la presenza di un operatore umano, ma il vero diritto negato ai consumatori per quanto riguarda i contact center è quello alla risoluzione dei problemi – ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – nel nostro paese troppo spesso i contact center sembrano concepiti per non risolvere i problemi ma per far desistere il consumatore. Il problema vero non è quindi la tecnologia, ma il fatto che ti fanno desistere e i tempi dei reclami sono lunghi. E’ chiaro che in questo diritto negato c’è anche la tecnologia, ma è soltanto un tassello”. Un proposta concreta, secondo Dona, è guardare meglio le tipologie di reclamo (i problemi più gravi come lo stacco dell’energia o della luce vanno processate in tempi strettissimi) e la tipologia di utente.

I contenuti del testo

Il testo si applica ai servizi di comunicazioni elettroniche, postali, energia, gas, teleriscaldamento, idrico, rifiuti urbani e trasporto passeggeri, nonché a tutte le imprese che vendono beni o servizi ai consumatori e che non rientrano nella categoria delle micro, piccole e medie imprese. Si applica indipendentemente dal canale utilizzato e dal fatto che l’assistenza sia svolta direttamente o affidata a terzi. Per effetto del provvedimento, le imprese dovranno assicurare un servizio gratuito, accessibile almeno per telefono e attraverso uno sportello online; la presenza di operatori umani per almeno 40 ore alla settimana; assistenza umana 24 ore su 24 per le segnalazioni urgenti relative alla sicurezza o all’interruzione dei servizi essenziali; il passaggio a un supervisore o all’ufficio competente quando il primo operatore non può risolvere il problema; un codice identificativo per ogni pratica che non si conclude al primo contatto; la continuità della pratica, senza costringere l’utente a ripetere informazioni già fornite o a ricominciare da capo cambiando canale; canali accessibili alle persone con disabilità, agli anziani e a chi ha difficoltà con gli strumenti digitali. La proposta, inoltre, stabilisce termini massimi di 15 giorni lavorativi per le richieste ordinarie, 5 per contestazioni su fatture e addebiti non dovuti e 2 ore per le segnalazioni riguardanti la continuità dei servizi essenziali. La vigilanza sarà affidata alle autorità competenti per ciascun settore, tra cui Agcom, Arera, Autorità dei trasporti e Antitrust. Le autorità definiranno i tempi massimi di attesa, controlleranno la qualità dell’assistenza e pubblicheranno dati confrontabili tra gli operatori. Le violazioni saranno soggette a sanzioni amministrative, graduate in base alla gravità, alla durata, al numero di utenti coinvolti e alle dimensioni dell’impresa. Gli operatori avranno 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi.

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