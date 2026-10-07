Il Consiglio di Stato ha ribadito l’obbligo per i call center aziendali di garantire al cliente la presenza di un operatore umano in caso di chiamata. Ugliarolo (UilFpc): "Servono controlli da parte di Agcom altrimenti le regole che già ci sono resteranno lettera morta. Noi disponibili ad aprire un tavolo call center con Agcom e MIMIT".

Il Consiglio di Stato ha ribadito l’obbligo per i call center aziendali di garantire al cliente la presenza di un operatore umano in caso di chiamata, in base al regolamento Agcom del 2024, Delibera Agcom n. 255/24/CONS, che prevede appunto l’obbligo per i call center di garantire una risposta umana se richiesta e di permettere così l’uscita dagli IVR (Interactive Voice Response, o Risposta Vocale Interattiva) i risponditori automatici.

Basta alle attese infinite. E’ questo l’obiettivo del regolamento Agcom emanato due anni fa e contrasto al Tar dagli operatori. Adesso i giudici di Palazzo Spada ribadiscono l’obbligo di garantire la presenza in tempi stretti di un operatore umano, su richiesta. In altri paesi la figura dell’operatore umano è stata valorizzata.

Tutto bene?

Non del tutto secondo Salvo Ugliarolo, segretario generale UilFpc: “La sentenza del Consiglio di Stato è del tutto condivisibile perché ribadisce il ruolo centrale dell’operatore umano, ma rischia di essere una vittoria di Pirro e di trasformarsi in lettera morta se non ci sono i controlli”.

Agcom latitante?

E chi dovrebbe garantire questi controlli? “E’ Agcom che dovrebbe vigilare sul corretto funzionamento dei call center. Se l’Autorità non è in grado di farlo, è inutile fissare un regolamento che poi non viene rispettato dalle aziende. Siamo disponibili a incontrare Agcom e il MIMIT per discutere di un riordino del settore call center e delle modalità di verifica e controllo del regolamento Agcom”.

Le regole ci sono già

Il regolamento prevede di garantire dei livelli minimi di assistenza, con l’obiettivo di assicurare di garantire i diritti dei clienti. Tra le disposizioni contestate dagli operatori c’è quella che impone di garantire la possibilità di parlare direttamente con un operatore telefonico, senza sostituire l’assistenza immediata con la semplice prenotazione di un ricontatto. L’Autorità stabilisce inoltre che, in caso di linee occupate, il cliente non debba restare ore in attesa ma riceva un messaggio che lo inviti a richiamare più tardi. Previsto anche l’obbligo di assicurare, almeno nei giorni feriali, il servizio telefonico con operatore umano dalle 8.30 alle 21.30.

Aziende puntano su AI e IVR per risparmiare

Ma quante aziende rispettano queste regole che già ci sono e che sono state ribadite ora dal Consiglio di Stato? “Molte non rispettano queste regole perché non c’è nessuno che vigila – dice Ugliarolo – capita spesso di chiamare un call center e di restare in attesa per decine di minuti. Questo perché le aziende hanno deciso di risparmiare sul servizio clienti usando risponditori e bot basati su intelligenza artificiale. L’operatore è un valore aggiunto per la clientela, ma gli IVR in molti casi impediscono all’utente di parlare con l’operatore e rinchiudono il cliente in un labirinto, un ginepraio”. Ma il cliente dovrebbe avere il diritto di sganciarsi dall’attesa premendo il tasto zero e parlare così con un operatore umano, dopo 150 secondi di attesa. Ma quante volte succede?

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