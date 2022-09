Tra i 489 operatori iscritti Registro pubblico delle opposizioni (RPO) non figura Amazon. Lo svela Key4biz. Ecco spiegato perché tanti consumatori iscritti al nuovo registro continuano a ricevere le telefonate di marketing indesiderate da parte della Big Tech. Per cui sono illegali tutte queste chiamate da parte di Amazon? Il gigante dell’eCommerce e non solo, come tutti i committenti di campagne di telemarketing dirette a non clienti, è obbligata ad iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. In questo registro tra gli operatori figurano, per esempio, tutte le società di telecomunicazioni, alcune delle quali già sanzionate in passato dal Garante Privacy per telemarketing selvaggio con una multa fino a 28 milioni di euro.

Amazon non iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni, rischia sanzioni dal Garante Privacy?

Amazon ora rischia una sanzione dal Garante per non essere iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni?

Ricordiamo che le sanzioni per chi vìola il RPO sono quelle previste dal GDPR:

Fino a 20 milioni di euro

Oppure il 4% del fatturato annuo.

Tutti i consumatori iscritti al RPO possono effettuare al Garante la segnalazione delle presunte telefonate indesiderate ricevute da Amazon (è sufficiente indicare data e orario telefonate, su quale numero telefonico e il nome del committente ‘Amazon’).

Sono obbligati ad iscriversi al registro pubblico delle opposizioni anche i call center che effettuano chiamate dall’estero, anche aziende Ue e extra Ue che effettuano telefonate di marketing a consumatori italiani che non sono loro clienti.

Solo gli operatori delle nostre utenze (luce, gas, acqua, Pay-per-view) possono continuare a telefonarci e a proporci anche offerte, perché siamo clienti. Qualora non volessimo più ricevere queste telefonate occorre rivolgersi direttamente all’operatore. E se si è clienti di Amazon Prime? L’abbonamento Prime offre le spedizioni gratuite entro un giorno (questo servizio non rientrerebbe tra le eccezioni). E se siamo clienti di Amazon Video? Potrebbe forse rientrare tra i casi di esclusione, ma, in ogni caso, per fare marketing non basta essere clienti, ma anche aver dato il consenso al telemarketing nell’ambito del contratto.

Sono un consumatore iscritto al RPO e perché continuo a ricevere le telefonate di marketing indesiderate?

E i consumatori iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, perché continuano a ricevere telefonate indesiderate?

Bisogna capire il senso del Registro Pubblico delle Opposizioni:

Ha effetto sui consensi rilasciati nel passato. Un po’ come le analisi del sangue… il RPO non riguarda i consensi dati in futuro.

Se ci siamo iscritti al nuovo registro pubblico delle opposizioni a luglio, e poi ad agosto abbiamo rilasciato nuovi consensi al telemarketing ecco il motivo per il quale riceviamo ancora chiamate indesiderate.

Ma è possibile effettuare il “Rinnova iscrizione” al registro. È davvero facile: è un clic una volta effettuato l’accesso al sito RPO oppure facendo la richiesta dal telefono (per i fissi numero verde 800 957 766, per i cellulari 06 42986411). Ci sono consumatori che quasi ogni giorno effettuano il “Rinnova iscrizione”.

Ecco come si Rinnova l’iscrizione

Nuovo Registro Pubblico Opposizioni, in due mesi +2,1 milioni di iscritti

Ad oggi sono 2,6 milioni gli iscritti al registro pubblico delle opposizioni: un +2,1 milioni di iscrizioni dal 27 luglio con l’avvio del nuovo RPO. Tutti i dati sono su server in Italia.

Ma mancano ancora milioni e milioni di numeri di telefono potenzialmente iscrivibili al registro pubblico delle opposizioni.

In Italia ci sono 20 milioni di telefoni fissi e 78 milioni di cellulari (SIM intestate a persone fisiche o giuridiche).

Attendiamo la campagna di comunicazione istituzionale per spiegare a tutti i cittadini i vantaggi del nuovo registro pubblico delle opposizioni: dalla nostra esperienza, la sua utilità, ora anche sui cellulari, è positiva.