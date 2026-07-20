A novembre gli elettori saranno chiamati a decidere sull’introduzione di una patrimoniale una tantum destinata ai miliardari come Sergey Brin e Larry Page, fondatori di Google, Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta.

La California si prepara a un referendum che potrebbe diventare un precedente nella tassazione dei grandi patrimoni. A novembre gli elettori dovranno pronunciarsi sull’introduzione di un’imposta una tantum del 5% sulla ricchezza dei miliardari residenti nello Stato.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la misura interesserebbe circa 250 famiglie, una quota pari allo 0,001% dei nuclei familiari californiani. Il gettito stimato sarebbe di circa 100 miliardi di dollari e verrebbe destinato in larga parte al sistema sanitario pubblico, anche per compensare i tagli federali decisi dall’amministrazione Trump.

Una ricchezza cresciuta oltre il 15% l’anno

Il progetto nasce dall’aumento registrato negli ultimi anni dai patrimoni dei miliardari. Tra il 2019 e il 2025, la loro ricchezza sarebbe cresciuta mediamente di oltre il 15% all’anno. Nello stesso periodo, le imposte sul reddito pagate avrebbero rappresentato appena lo 0,26% della loro ricchezza annuale e soltanto il 2,4% del gettito fiscale complessivo della California.

Tra i destinatari più famosi della riforma troviamo i fondatori delle big tech: Sergey Brin e Larry Page, fondatori di Google, Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta. In media, avrebbero versato ogni anno in California imposte sul reddito pari allo 0,07% del proprio patrimonio.

Il nodo delle plusvalenze non realizzate

La proposta punta a intervenire su una delle principali caratteristiche del sistema fiscale statunitense. Una parte rilevante della ricchezza dei miliardari è infatti detenuta sotto forma di azioni e altri beni finanziari, il cui aumento di valore non viene generalmente tassato fino al momento della vendita.

Questo consente ai grandi patrimoni di accumulare ricchezza, rinviando il pagamento delle imposte per periodi molto lunghi e, in alcuni casi, evitandolo completamente attraverso specifiche strategie finanziarie e successorie. Secondo i dati, l’aliquota effettiva pagata dai miliardari sul reddito annuale sarebbe pari al 24%, inferiore al 30% medio applicato al resto della popolazione.

Le lobby contro la patrimoniale

La proposta ha già provocato una forte mobilitazione da parte dei gruppi contrari alla nuova tassa. Le associazioni imprenditoriali e i rappresentanti dei grandi patrimoni temono che l’imposta possa spingere miliardari e aziende a trasferirsi in altri Stati riducendo nel lungo periodo le entrate fiscali della California. I sostenitori sostengono invece che una misura limitata a una platea estremamente ristretta permetterebbe di finanziare servizi pubblici essenziali e di ridurre le disuguaglianze senza incidere sulla maggioranza dei contribuenti.

Il voto californiano sarà quindi osservato anche fuori dagli Stati Uniti. Un’eventuale approvazione potrebbe dimostrare che una tassazione diretta dei patrimoni più elevati è politicamente e tecnicamente realizzabile, aprendo la strada a iniziative analoghe in altri Stati degli Stati Uniti e Paesi europei. Tranne in Italia ovviamente.

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