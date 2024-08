miliardari del Tech americano della Silicon Valley vogliono costruire una città utopica nella periferia rurale della Bay Area di San Francisco, ma hanno dovuto mettere in stand by il progetto a causa dell'opposizione della gente del posto.

I miliardari del Tech americano della Silicon Valley vogliono costruire una città utopica nella periferia rurale della Bay Area di San Francisco, ma hanno dovuto mettere in stand by il progetto a causa dell’opposizione della gente del posto.

California Forever, l’iniziativa che mira a costruire un’area urbana innovativa nei terreni agricoli nella contea di Solano, a luglio ha deciso di bloccare il progetto di almeno due anni mentre ne studia l’impatto ambientale.

Un gruppo di miliardari del settore Tech della Silicon Valley vuole costruire una città nella contea di Solano, in California.



Il piano originale prevedeva la costruzione di un’area urbana percorribile a piedi in cima a ciò che ora sono soltanto allevamenti di pecore e mulini a vento, in una regione rurale che si trova a circa 60 miglia a nord-est di San Francisco.

California Forever, il cui elenco di sostenitori include il miliardario co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman e la vedova di Steve Jobs, l’imprenditrice Laurene Powell Jobs, aveva pianificato di cercare l’approvazione per la città da parte degli elettori della contea di Solano con un referendum, mettendo il voto sulla misura nella scheda elettorale questo novembre.

La misura avrebbe rimosso le restrizioni di zonizzazione che impediscono lo sviluppo urbano nell’area.

Ma alla fine per il momento il referendum è stato sospeso e i promotori del progetto hanno deciso di ritirare la misura di fronte all’opposizione locale, che si è accesa così tanto che i residenti arrabbiati hanno denunciato il CEO di California Forever Jan Sramek come un “venditore di fumo” durante un teso incontro in municipio.

“Ritardare il voto dà a tutti la possibilità di fermarsi e lavorare insieme, che è ciò di cui c’è bisogno, non una lotta tra amici in tutta la contea su entrambi i lati della questione”, secondo una dichiarazione congiunta della contea e di California Forever.

L’impresa invece “presenterà una domanda per un emendamento al piano regolatore generale e alla zonizzazione e procederà con il normale processo della contea che include la preparazione di un rapporto completo sull’impatto ambientale e la negoziazione e l’esecuzione dell’accordo di sviluppo”, ha detto il presidente del consiglio di vigilanza della contea di Solano, Mitch Mashburn.

Gli oppositori hanno vinto per ora

Solano Together, un gruppo formato per opporsi al progetto, ha rivendicato la vittoria lunedì, affermando che “la gente ha parlato e California Forever è stata costretta a ritirare la sua iniziativa elaborata in fretta e mal progettata, data una sconfitta certa a novembre”.

California Forever, che è il più grande proprietario terriero della contea, ha ancora in programma di andare avanti con i piani per costruire la città, che dovrebbe ospitare circa 400.000 abitanti.

Mancata adesione dei locali al progetto



“Crediamo che con questo processo possiamo costruire una visione condivisa che passi con una maggioranza decisiva e crei un ampio consenso per il futuro”, ha affermato Sramek.

“Siamo entusiasti di lavorare con il Consiglio dei supervisori, il suo sottocomitato per l’uso del territorio e il personale della contea per far sì che ciò accada”.

I residenti della contea di Solano si sono allarmati per la prima volta dopo che un’entità misteriosa ha iniziato ad acquistare grandi appezzamenti di terreni agricoli locali per un valore di circa 900 milioni di dollari.

Gli enormi acquisti di terreni eseguiti da entità anonime hanno inizialmente sollevato il sospetto che dietro la mossa ci fosse una potenza straniera ostile, data la vicinanza alla base dell’aeronautica militare di Travis.

Progetto bloccato

L’identità degli acquirenti che si sono accaparrati circa 52.000 acri di terreni agricoli vicino alla base è stata in seguito rivelata essere Flannery Associates, una società a responsabilità limitata registrata nel Delaware.

Flannery si stava rivolgendo ai proprietari terrieri uno per uno e offriva tariffe ben al di sopra del valore di mercato per proprietà che non erano nemmeno in vendita.

Anche il venture capitalist di rischio Marc Andreessen è tra i magnati della tecnologia che hanno investito nel progetto.



I vicini si sono infuriati ulteriormente quando Flannery ha intentato una causa antitrust da 500 milioni di dollari contro un gruppo di agricoltori che si erano rifiutati di vendere la loro terra.

Gli agricoltori sono stati accusati nella causa di collusione tra loro per gonfiare il valore delle loro proprietà.

