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Calenda, minacce sul canale Telegram di Russia Today: “Vigliacchi, vi prenderei a calci”

Calenda, minacce sul canale Telegram di Russia Today: “Vigliacchi, vi prenderei a calci”

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Calenda, minacce sul canale Telegram di Russia Today: “Vigliacchi, vi prenderei a calci” Adnkronos

(Adnkronos) – Minacce a Carlo Calenda sul canale Telegram di ‘Russia Today’. “Quindi il canale di Russia Today su Telegram è pieno di minacce al sottoscritto. Personalmente, in questo, così come in altri casi, attribuisco nessuna preoccupazione a questi vigliacchi servi dei russi”, dice il leader di Azione. “Il mio ufficio è a Corso Vittorio Emanuele II, 21. Arrivo intorno alle 9.00 non scortato. Prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione”, aggiunge il senatore che riceve la solidarietà, oltre che da esponenti di Azione, anche da membri del governo e rappresentanti della maggioranza. 

“Esprimo solidarietà e sincera vicinanza a Carlo Calenda per minacce ricevute sul canale Russia Today. Ogni forma di intimidazione nei confronti di chi partecipa al confronto democratico è inaccettabile e va condannata con fermezza”, le parole deò ministro della Difesa Guido Crosetto. “Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al senatore Carlo Calenda per le minacce ricevute attraverso il canale Russia Today. È inaccettabile che intimidazioni di questo genere colpiscano un rappresentante delle Istituzioni italiane”, dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Solidarietà e vicinanza al senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, per le minacce ricevute sul canale Russia Today” da Ignazio La Russa, presidente del Senato. 

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Redazione Key4biz

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