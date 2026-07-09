Caldo record sull’Europa, allarme Oms: “Nuova ondata sull’Atlantico”

(Adnkronos) – Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull’Atlantico. E’ l’allarme che arriva dall’Oms, che ha convocato una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 Stati. Uno scenario che in Italia trova conferma con il ritorno dei bollini arancioni. Non va meglio in Spagna alle prese con una nuova intensa ondata di calore, dove si sono toccati i 44 gradi ad Aragona.

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