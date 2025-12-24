Calcio, come il Bayer 04 Leverkusen utilizza l’AI per migliorare l’analisi di gioco

Le innovazioni digitali e le soluzioni AI moderne possano non solo trasformare il lavoro nello sport professionistico, ma anche rafforzare il legame tra giocatori, allenatori, club e IT interna.

IBM e Bayer 04 Leverkusen stanno collaborando allo sviluppo di soluzioni rivoluzionarie che combinano tecnologie AI all’avanguardia, sistemi cloud scalabili e analisi basate sui dati. La soluzione risultante, che integra dati e video, riduce le analisi manuali dispendiose in termini di tempo e ottimizza in modo sostenibile il lavoro di analisti, scout e decisori.

La soluzione creata rappresenta un componente importante per il progresso digitale nel calcio professionistico. Grazie al riconoscimento automatico delle immagini, analisi prima lunghe e manuali vengono ridotte, liberando tempo per un lavoro professionale e mirato con le squadre. La soluzione combina tecnologie AI avanzate con un’infrastruttura scalabile.

Mettendo insieme IBM watsonx.ai Studio, che consente la creazione e l’adattamento di specifici modelli di AI, e IBM watsonx.ai Runtime, che integra in modo affidabile processi di AI nei flussi di lavoro esistenti, i dati di gioco e di addestramento possono essere analizzati più rapidamente e con maggiore precisione.

I vantaggi della piattaforma:

Elaborazione ottimizzata dei dati:

L’automazione dei processi chiave permette ad analisti e squadre di risparmiare tempo prezioso e concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche.

Riconoscimento intelligente dei pattern:

La piattaforma utilizza un‘AI avanzata per rilevare in modo intelligente gli eventi di una partita di calcio, consentendo analisi basate sui dati con un intervento manuale minimo.

Flessibilità e scalabilità:

La piattaforma cresce in base alle esigenze del club. Può essere estesa e adattata senza soluzione di continuità per incorporare tecnologie e requisiti futuri – come le integrazioni API – e utilizzata da altri team.

Miglioramento dell’esperienza utente:

La piattaforma dà un contributo importante per assicurare la qualità e l’ottimizzazione dei processi di analisi. Questa soluzione moderna e trasparente supporta sia il team di coaching sia i pianificatori nel loro lavoro quotidiano.

