Calano le tariffe luce e gas ad aprile: ecco quanto si spenderà in meno

Dopo un 2018 in cui si sono registrati costanti incrementi per quanto riguarda i prezzi delle tariffe di luce e gas, con il mese di aprile, finalmente, ci sarà una sostanziale diminuzione. Come comunicato da Arera in occasione del tradizionale aggiornamento trimestrale delle tariffe energetiche, a partire dal prossimo 1 aprile 2019 le tariffe di luce e gas registrano una diminuzione sino a quasi il -10%.

Ricordiamo, prima di analizzare nel dettaglio i cambiamenti tariffari in arrivo a partire dal prossimo mese di aprile, che per minimizzare l’importo delle bollette energetiche è fondamentale attivare una delle migliori tariffe attualmente disponibili sul mercato. Tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas è possibile accedere ad una panoramica completa di tutte le tariffe disponibili sul Mercato Libero con dettagli precisi in merito alle opportunità di risparmio rispetto ad analoghe tariffe del mercato tutelato.

Torniamo ora all’aggiornamento tariffario comunicato da Arera. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, con l’inizio del secondo trimestre dell’anno in corso i consumatori registreranno una riduzione del prezzo dell’elettricità pari al -8.5% mentre per quanto riguarda il gas naturale si registrerà un calo percentuale del -9.9%.

Il calo registrato con l’inizio del nuovo trimestre è legato, in particolare, alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia, sia per quanto riguarda il mercato nazionale che quello internazionale. Da inizio aprile, il prezzo di riferimento per l’elettricità sarà di 19,89 centesimi per kWh mentre per il gas naturale il riferimento è di 76,51 centesimi di Euro per metro cubo.

Come conferma Arera, una famiglia “tipo” (2700 kWh all’anno di elettricità con una potenza impegna di 3 kW e 1400 metri cubi all’anno di gas naturale) registrerà una spesa di 565 Euro all’anno per la luce e 1.157 Euro all’anno per il gas naturale nel corso del cosiddetto anno “scorrevole” ovvero nel periodo compreso tra luglio 2018 e giugno 2019.

Il prossimo aggiornamento tariffario per i prezzi di luce e gas arriverà a partire dal prossimo 1 luglio e verrà comunicato a fine giugno.