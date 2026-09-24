»
»
Calabria, Consulenti: è boom lavoro autonomo, tra 2022 e 1° semestre 2026 +21,7%

Calabria, Consulenti: è boom lavoro autonomo, tra 2022 e 1° semestre 2026 +21,7%

di |
Calabria, Consulenti: è boom lavoro autonomo, tra 2022 e 1° semestre 2026 +21,7% Adnkronos

(Adnkronos) – In Calabria cresce la voglia di mettersi in proprio. Tra il 2022 e il primo semestre 2026 il numero dei lavoratori autonomi è passato da 122 mila a 148 mila: +21,7%. Una crescita che ha contribuito per oltre la metà all’incremento complessivo dell’occupazione regionale, portando il lavoro indipendente dal 23,3% al 26% del totale degli occupati, al di sopra della media del Mezzogiorno (24,2%) e di quella nazionale. È quanto emerge dal report di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ‘Il mercato del lavoro in Calabria: numeri e tendenze’, presentato oggi pomeriggio nel corso della Convention nazionale dei professionisti, in programma a Reggio Calabria fino al 25 settembre.  

Secondo i dati, a confermare il dinamismo del settore è anche l’aumento delle nuove partita Iva, cresciute nel 2025 del 6,8% rispetto all’anno precedente, a fronte di una media nazionale dello 0,4%. Per i consulenti del lavoro è Interessante notare che la crescita del lavoro indipendente, accanto a settori più tradizionali come commercio agricoltura e artigianato, coinvolge anche attività a elevato contenuto professionale: il 13,8% delle nuove partite IVA riguarda le attività professionali, scientifiche e tecniche e il 10,8% la sanità e l’assistenza.  

Parallelamente, a quanto emerge dal report, si rafforza la stabilità del lavoro dipendente: tra il 2022 e il 2025 i rapporti a tempo indeterminato sono aumentati del 14,5%, mentre quelli a termine si sono ridotti del 20,7%. Nel complesso il mercato del lavoro calabrese ha registrato tra il 2022 e il primo semestre del 2026 una crescita di quasi il 9% degli occupati complessivi, passati da 523 mila a 570 mila, più della media del Mezzogiorno (8,3%) e di quella nazionale (5,6%).  

 

 

Secondo il report dei consulenti del lavoro la crescita occupazionale non cancella, tuttavia, i divari strutturali. Il tasso di occupazione si attesta, infatti, al 47,5%, il 16% in meno rispetto alla media italiana. La regione continua così a registrare, insieme alla Campania, il tasso di occupazione più basso del Paese, a conferma delle difficoltà che ancora caratterizzano l’accesso al lavoro. Segnali incoraggianti arrivano, tuttavia, anche dal fronte giovanile: tra il 2022 e il 2025, la quota dei Neet tra i 15 e i 34 anni è scesa dal 32% al 24,3%. Aumentano anche i giovani che scelgono di tornare in Calabria: nel periodo 2021-2025, per esempio, i rientri da Paesi diversi dall’Italia sono cresciuti del 37,5% rispetto al quinquennio precedente.  

Un segnale positivo che però non basta a invertire il saldo migratorio, con le partenze verso l’estero o altre regioni, che continuano a superare i rientri. La sorpresa del 2026 arriva, infine, dal lavoro femminile. Nel periodo 2022-2026 le occupate calabresi sono cresciute di quasi il 12%, più della media del Mezzogiorno (10,5%) e del resto d’Italia (6,8%). Il dato che spicca, però, è l’incremento del 6% registrato nei primi sei mesi di quest’anno. Un’accelerazione che dovrà trovare conferma nei prossimi mesi e che, pur rappresentando un segnale importante, non cancella l’elevata inattività femminile. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche