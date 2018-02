Completamente rifatte le postazioni di lavoro dei consiglieri, rinnovati microfoni e telecamere. Da oggi l’Aula Consiliare del Comune di Cagliari si presenta così, frutto di una ‘rivoluzione digitale’ e soprattutto dell’applicazione del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad). Ora ci vorrà ancora qualche giorno perché tutto vada a regime, ma lo switch off è segnato. (Ecco tutte le novità nel Pdf)

A illustrare i dettagli del rinnovato impianto è stata l’Assessora all’Innovazione Tecnologica, Claudia Medda, affiancata dal Presidente del Consiglio, Guido Portoghese.

“In un momento in cui c’è una certa sfiducia verso le istituzioni – ha spiegato Claudia Medda – abbiamo voluto stimolare al dibattito costruttivo i cittadini fornendo questi nuovi strumenti. Siamo in una fase di innovazione e dobbiamo curare la cittadinanza digitale e tutti gli aspetti legati ad una sempre maggiore apertura verso l’esterno dell’amministrazione, sviluppando la cultura dell’Open Government”.

“Avevamo un impianto hardware ormai obsoleto e anche le telecamere erano di vecchia concezione. Ci siamo, adesso, adeguati a nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”, ha concluso Medda.



Non poteva che essere soddisfatto chi deve dirigere i lavori dell’Aula e che ora avrà i suoi compiti più snelli grazie all’aiuto della tecnologia. “Sarà un nuovo sistema di gestire il Consiglio che ci permetterà – il pensiero di Guido Poroghese – di ridurre la carta in circolazione e questo significa non solo minori costi per l’Ente ma anche maggiore rispetto della natura. E’ stata una scelta condivisa e molto attesa dai consiglieri, anche perché così ci siamo adeguati a quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 in tema di digitalizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti”.