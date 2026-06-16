Key4Biz. Come commenta l’improvviso “spegnimento” dell’amministrazione Trump ai danni di Fabel 5 e di Mythos 5 di Anthropic?

Cristina Caffarra: Sono stati bloccati perché considerati non sicuri. Il retroscena è che Anthropic, per mesi e mesi, anzi per anni, ha continuato a fare scaremongering, sostenendo “i miei modelli sono talmente potenti che dobbiamo averne paura, dobbiamo controllarli”, e così via. Quindi l’amministrazione Trump l’ha presa in parola.

E di fronte al warning di Amazon, che ha individuato il jailbreak universale dei modelli e quindi la possibilità di essere usato, bypassando i controlli di sicurezza, da parte di stranieri considerati ostili dalla Casa Bianca, allora l’amministrazione ha ordinato ad Anthropic di vietare l’accesso a tutti gli stranieri. Non potendolo fare, in modo chirurgico, la società ha deciso di impedire a tutti l’accesso ai due modelli. Quindi per Anthropic la strategia commerciale basata sullo scaremongering è stato un boomerang.

Key4Biz. La vicenda è un nuovo campanello di allarme per l’Europa?

Cristina Caffarra: naturalmente sì, si tratta dell’ennesimo campanello d’allarme per gli europei, che continuano a fare la “calzetta” dalla mattina alla sera. La Commissione europea, come da copione, non ha detto nulla per tutto il fine settimana e poi, puntualmente, alle undici del mattino di lunedì (ieri) si è svegliata per pubblicare il suo comunicato.

Infatti, la vicepresidente Virkkunen ha diffuso la solita nota in cui si dice: “Sì, stiamo seguendo la situazione… sì, stiamo monitorando…” Va bene, monitoriamo. Continuiamo a monitorare la situazione.

Capisce il punto? La condizione degli europei continua a essere questa forma di “infantilizzazione “collettiva, in cui negli ultimi vent’anni abbiamo guardato alla Commissione come se fosse una figura materna chiamata a risolvere ogni problema.

Key4Biz. Perché considerate un walkback il pacchetto sulla sovranità digitale?

Cristina Caffarra: Perché è un pacco.

Key4Biz. Anch’io l’ho definito così (vedi articolo)

Cristina Caffarra: Poi, naturalmente, ci sono due ragioni principali per cui hanno fatto marcia indietro.

La prima è che hanno subìto fortissime pressioni da parte degli Stati Uniti. Questa è la spiegazione numero uno. Ci sono state minacce esplicite: ulteriori dazi, nuove misure commerciali, conseguenze economiche e diplomatiche. Gli hyperscaler americani, inoltre, possono contare sul sostegno del loro governo. Quindi c’è l’ambasciatore americano che interviene su questi temi, ci sono i lobbisti americani che fanno pressione e c’è un’azione coordinata a sostegno delle grandi aziende tecnologiche statunitensi.

La seconda ragione è che la Commissione europea non dispone di una volontà politica completamente autonoma. Alla fine deve sempre mediare tra i 27 Stati membri, che hanno posizioni molto diverse tra loro.

Ci sono i Paesi più atlantisti, soprattutto in Scandinavia, che sostanzialmente sostengono “noi siamo strettamente allineati agli Stati Uniti, quindi tutta questa enfasi sulla sovranità digitale non ci interessa particolarmente”. Dall’altra parte, ci sono i francesi, che invece difendono con forza il tema della sovranità tecnologica. In mezzo ci sono i tedeschi, mentre gli italiani appaiono spesso poco presenti nel dibattito e gli spagnoli seguono una propria agenda.

In questo contesto, la Commissione non ha una reale capacità di decidere autonomamente, perché tutto dipende dall’equilibrio tra questi 27 Stati membri e dalla ricerca di un consenso comune.

Di conseguenza, alcuni governi si sono opposti a misure come il “Buy European Procurement” e hanno detto chiaramente che non erano disposti ad accettarle. Parallelamente, anche gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni affinché quelle misure venissero rimosse. Alla fine, quindi, sono state eliminate.

Il risultato è un documento molto deludente, secondo noi di Eurostack, perché è un testo che contiene molte dichiarazioni di principio, ma poche misure concrete.

È il classico documento della Commissione europea composto da centinaia di pagine programmatiche, in cui si afferma che si farà, si valuterà, si incoraggerà, si promuoverà, si sosterrà. Molte intenzioni, molti obiettivi e molte aspirazioni, ma pochi strumenti realmente incisivi per trasformare quelle intenzioni in azioni concrete.

Key4Biz. Quindi c’è stata la sostituzione del Buy European con i quattro livelli di sovranità per il cloud

Cristina Caffarra: Questi quattro livelli, in realtà, esistevano già nella versione precedente dell’impianto normativo di DIGIT, la direzione interna della Commissione europea che si occupa dell’IT, ha pubblicato il bando di gara e alla fine ha assegnato dei contratti per i propri servizi interni. Parliamo di circa 180 milioni di euro distribuiti su sei anni: una cifra relativamente modesta nel contesto europeo, ma comunque significativa. E quei contratti sono stati assegnati proprio sulla base di questi quattro criteri.

La Commissione, quindi, non si è inventata nulla di nuovo. Questi sono i criteri elaborati dalla DIGIT. Ad aprile scorso, la Commissione Ue ha annunciato che i contratti erano stati assegnati a tre consorzi interamente europei e a un quarto consorzio che includeva anche Google. Nella valutazione delle offerte, sono stati applicati esattamente questi criteri.

Per quanto il valore economico dell’operazione possa essere stato relativamente contenuto, almeno si è trattato di un’azione concreta.

La Commissione, invece, non introduce nulla di realmente nuovo. Riprende i criteri della DIGIT e poi invita gli Stati membri ad applicarli. Si legge infatti che gli Stati membri sono invitati a valutare le proprie circostanze e a stabilire se tali criteri siano appropriati nei rispettivi contesti. Successivamente dovrebbero istituire le strutture e gli organismi necessari per implementare queste indicazioni.

Ma di che cosa stiamo parlando, concretamente?

Va inoltre sottolineato che tutto questo, al momento, non produce alcun effetto immediato. Davanti ci sono ancora 18, 20, forse addirittura 24 mesi di negoziati interistituzionali. Questa, oggi, è soltanto una proposta. Poi arriverà la pausa estiva, successivamente il testo dovrà passare al Parlamento europeo e, una volta approvato dal Parlamento, dovrà essere negoziato e approvato anche dal Consiglio.

In pratica stiamo parlando di circa due anni prima che questa proposta possa assumere una forma definitiva e diventare qualcosa di formalmente operativo.

Questi sono elementi che contribuiscono al nostro scetticismo sulla reale capacità di questa iniziativa di tradursi, nel tempo, in misure concrete ed efficaci.

Key4Biz.Allora, che cosa serve davvero per creare un’industria digitale europea?

Cristina Caffarra: Secondo me, il punto fondamentale è che in Europa abbiamo completamente perso di vista una cosa. Lo dico anche per esperienza personale, perché ho lavorato come economista dell’antitrust per venticinque anni.

Per molto tempo ci siamo convinti che fare antitrust e regolamentare Google, Apple, Amazon, Microsoft e le altre grandi piattaforme fosse sufficiente. Come se tutto si esaurisse lì. L’idea era: imponiamo regole, limitiamo alcuni comportamenti, apriamo indagini, infliggiamo sanzioni, e il problema è risolto.

In realtà non ha funzionato così.

Nel frattempo, ci siamo raccontati una storia rassicurante. Molti politici europei, che spesso hanno una conoscenza limitata delle dinamiche industriali e tecnologiche, hanno presentato queste iniziative come grandi successi. Ricordo la retorica di Margrethe Vestager, che rivendicava i risultati della politica antitrust europea, oppure Thierry Breton che utilizzava toni simili.

Ma la domanda vera è: che cosa stavamo costruendo, concretamente, in quegli anni?

Di fatto stavamo tentando, con risultati limitati, di contenere il potere di mercato delle grandi piattaforme digitali. Tuttavia, mentre noi concentravamo l’attenzione sulle questioni regolatorie, queste aziende continuavano a investire massicciamente nelle infrastrutture: data center, cloud, reti, capacità computazionale e presenza industriale sul territorio europeo.

Ricordo bene che, quando lavoravo con alcune di queste aziende, il messaggio implicito era più o meno questo: “continuate pure a discutere sulle indagini e sanzioni sui motori di ricerca, app store o marketplace. Nel frattempo noi stiamo costruendo l’infrastruttura digitale sulla quale si reggerà l’economia del futuro”.

Ed è esattamente ciò che è successo.

Ed è qui che emerge quello che considero il vero errore europeo: aver creduto che regolamentare fosse sufficiente, senza sviluppare allo stesso tempo una propria capacità industriale, tecnologica e infrastrutturale.

L’antitrust può limitare alcuni comportamenti. Ma da solo non crea campioni industriali, non costruisce data center, non sviluppa modelli di intelligenza artificiale e non genera ecosistemi tecnologici competitivi. Per fare questo servono investimenti, strategia industriale, capitale, competenze e una visione di lungo periodo. Ed è proprio su questo terreno che l’Europa, negli ultimi vent’anni, ha mostrato le maggiori difficoltà.

Allora bisogna affrontare il problema alla radice. Il problema dell’Europa è che non abbiamo mai fatto quello che in inglese si chiama adulting. È una parola che mi piace molto e che significa, sostanzialmente, comportarsi da adulti.

Invece noi continuiamo a ragionare come se ci fosse sempre qualcuno che deve risolvere i problemi al posto nostro. Speriamo che la Commissione faccia questo, speriamo che il governo faccia quello, speriamo che le istituzioni intervengano. È una mentalità profondamente passiva.

Il punto non è normare. Il punto è costruire imprese europee.

Key4Biz. E come farlo?

Cristina Caffarra: Per creare un business servono cose molto concrete: un mercato, finanziamenti, obiettivi chiari, indicatori di performance, clienti. È così che nascono le aziende. E in Europa non ci manca né il talento né il denaro.

Anzi, siamo una delle aree più ricche del mondo.

Per questo trovo poco convincente tutta la narrativa secondo cui l’Europa sarebbe una semplice middle power. Ma quale middle power? L’Europa è una superpotenza economica. Ogni anno gli europei accumulano risparmi per circa 1.300 miliardi di euro. Negli Stati Uniti il tasso di risparmio è molto inferiore. Eppure una parte enorme dei nostri capitali finisce per finanziare l’innovazione americana anziché quella europea.

È un paradosso evidente: abbiamo il capitale, abbiamo le competenze e abbiamo il mercato, ma continuiamo a investire altrove.

La mia impressione è che molte grandi organizzazioni siano rimaste intrappolate nel modello imposto dagli hyperscaler americani. Oggi esiste una forte inerzia. Non c’è nemmeno la volontà di esplorare alternative.

Ma la domanda che quasi nessuno si pone è: quelle alternative sono state davvero valutate? Qualcuno ha fatto un’analisi seria e approfondita?

Molto spesso la risposta è no.

Il problema principale è che la domanda europea è diventata passiva, inerte, poco propensa a sperimentare. Eppure i capitali esistono.

Se vogliamo creare un’industria tecnologica europea dobbiamo creare le condizioni affinché gli investimenti rimangano qui. E per farlo bisogna aumentare la domanda di tecnologie europee, aiutare le aziende a crescere e costruire un ecosistema che premi chi investe e innova sul territorio.

Ma questo richiede un cambiamento culturale.

Oggi continua a prevalere una narrativa secondo cui gli europei sarebbero inevitabilmente in ritardo, destinati a inseguire gli altri e incapaci di competere. È una narrazione che si ritrova anche nel dibattito sull’intelligenza artificiale.

Eppure i dati raccontano una realtà diversa: l’Europa dispone di capitale, competenze scientifiche, università, imprese e un enorme mercato interno. Il problema non è l’assenza di risorse. Il problema è la difficoltà nel trasformarle in iniziative industriali coordinate, ambiziose e capaci di scalare.

In altre parole, il problema non è che l’Europa sia troppo povera o troppo piccola. Il problema è che troppo spesso continua a comportarsi come se lo fosse.

Sai, noi siamo completamente immersi in questa narrativa del “non ce la faremo mai”. Non ce la faremo, non ce la faremo, non ce la faremo. Dobbiamo continuare a dipendere dagli americani perché siamo troppo indietro.

Va bene, forse non avremo i modelli di frontiera più avanzati, ma ci sono tantissime altre cose che possiamo fare, se investiamo davvero. Però bisogna metterci le risorse necessarie. Se loro investono migliaia di miliardi, cosa pensiamo di ottenere con dieci miliardi? È evidente che così non basta.

Bisogna creare le condizioni per chi vuole investire. È questo che manca.

C’è un recente un articolo del Financial Times — che storicamente non è mai stato particolarmente vicino alle posizioni di Eurostack— nel quale si osservava che, al di là delle definizioni, investire in questa direzione rappresenta comunque una scelta sensata.

Se per sovranità si intende sostituire al 100% tutti i prodotti americani con prodotti europei, allora è evidente che non accadrà mai. Ma non è questo il punto.

Io sto dicendo una cosa molto più semplice: vogliamo avere una quota del 20 o del 30% del nostro mercato, invece di essere quasi irrilevanti? Vogliamo recuperare un minimo di presenza e di dignità industriale nel nostro stesso mercato, anche con una quota minoritaria ma significativa?

E poi smettiamola di parlare soltanto di startup. Anche qui ci siamo costruiti una narrazione ossessiva sull’innovazione, sulle startup e sulla prossima grande rivoluzione tecnologica. Ma il problema non è che in Europa manchino aziende innovative.

Le aziende innovative ci sono. Ce ne sono molte. Ce ne sono anche in Italia.

Il vero problema è che non le facciamo crescere.

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