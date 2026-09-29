Cafà (Cifa Italia): “Micro, piccole e medie imprese non possono perdere opportunità dell’Ai”

(Adnkronos) – “Oggi nasce l’Osservatorio sull’intelligenza artificiale. Siamo partiti dalla grande opportunità che offre questa tecnologia, ma molte micro, piccole e medie imprese rischiano di essere tagliate fuori da questa opportunità. Non possiamo permettercelo perché sono oltre il 98,5% del tessuto produttivo e offrono occupazione a più della metà dei lavoratori nel settore privato”. Sono le parole di Andrea Cafà, Presidente Cifa Italia e FonARCom, in occasione dell’incontro ‘L’Impresa nell’Era dell’AI. Imprese, istituzioni ed esperti per un’innovazione responsabile’, l’evento di lancio dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale di UniEticPmi, organizzato a Milano.

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