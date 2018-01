Il C64 Mini sarà disponibile a marzo

Il C64 Mini, rivisitazione autorizzata del più famoso e venduto computer degli anni 80, il Commodore 64, sarà disponibile dal 29 Marzo 2018.

Sviluppato da Retro Games Ltd e distribuito da Koch Media, il C64 Mini vanta dimensioni dimezzate rispetto all’originale ed è collegabile direttamente al televisore. L’apparecchio è dotato di due porte USB, una per joystick e l’altra per tastiera.

Il computer è dotato di giochi preinstallati firmati da studi come Epyx, Gremlin Graphics, Hewson e The Bitmap Brothers. La lineup comprende California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Impossible Mission e Boulder Dash. La maggior parte di questi giochi ha ottenuto una valutazione di oltre il 90% e svaria su più generi, dallo sporti agli sparatutto, passando per platform e rompicapo.

“Siamo felici di pubblicare il THEC64 mini e fare in modo che sia i fan originali del prodotto, sia le nuove generazioni di giocatori, scoprano questo fantastico sistema e magari provino anche a programmarlo da soli!”, Ha affermato Paul Andrews, amministratore delegato di Retro Games.