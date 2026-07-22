Bye bye OpenAI, Microsoft ora punta sulla francese Mistral

Microsoft diversifica il rischio AI e punta su Mistral

Microsoft sta costruendo un nuovo pilastro della propria strategia AI in Europa. E quel pilastro ha un nome preciso: Mistral. La partnership annunciata dalle due aziende potrebbe rappresentare un passaggio chiave nel nuovo equilibrio geopolitico dell’intelligenza artificiale. Da una parte Microsoft, il maggiore hyperscaler occidentale; dall’altra Mistral, la startup francese diventata in pochi anni il simbolo dell’ambizione europea di sviluppare modelli di intelligenza artificiale competitivi rispetto ai colossi statunitensi e cinesi.

Nel titolo non si allude all’abbandono di OpenAI da parte di Redmond, ma si racconta dell’intenzione di offrire alle imprese europee un’alternativa valida per i casi d’uso nei quali la sovranità dei dati, il controllo operativo e la conformità normativa sono diventati requisiti imprescindibili.

Strategico è ridurre la dipendenza da un unico fornitore di modelli di AI di frontiera

Da oltre tre anni Microsoft è il principale partner infrastrutturale di OpenAI. I modelli GPT alimentano Copilot, Microsoft 365, GitHub Copilot e gran parte dei servizi AI disponibili su Azure. Questa integrazione rimane intatta. Quello che cambia è il modello industriale. Microsoft vuole ridurre la dipendenza da un unico fornitore di modelli di frontiera, soprattutto nei mercati dove la domanda di AI sovrana cresce rapidamente.

L’Europa è oggi il laboratorio più avanzato di questa trasformazione. L’AI Act, le normative sulla protezione dei dati, i requisiti di sicurezza nazionale e la crescente attenzione verso l’autonomia digitale stanno modificando le richieste dei clienti pubblici e privati. Sempre più organizzazioni non cercano semplicemente il modello più potente, ma quello che può essere distribuito dove desiderano, controllato direttamente e integrato nei propri sistemi senza dipendenze esterne. È qui che entra in gioco Mistral.

“La nostra missione è sempre stata quella di mettere l’AI di frontiera nelle mani di ogni organizzazione, consentendo al tempo stesso di mantenere il controllo sulla propria tecnologia. Con Microsoft come partner, i nostri modelli raggiungono imprese e istituzioni pubbliche su scala globale, attraverso una piattaforma affidabile per i carichi di lavoro più esigenti e regolamentati e disponibile ovunque operino i nostri clienti“, ha affermato Arthur Mensch, Co-founder e Chief Executive Officer di Mistral.

Arthur Mensch, co-fondatore e CEO di Mistral AI

Un accordo multimiliardario per aumentare la capacità di calcolo europea. Primo pilastro: l’infrastruttura

Il primo elemento della partnership riguarda l’infrastruttura. Mistral sta ampliando in Europa la propria capacità di calcolo installando migliaia delle nuove GPU NVIDIA Vera Rubin, destinate ad addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione.

Microsoft utilizzerà parte di questa infrastruttura europea attraverso un accordo multimiliardario che aumenta la disponibilità di capacità computazionale sia per la startup francese sia per i servizi Azure. Non si tratta soltanto di acquistare GPU. L’intesa rafforza la presenza europea di infrastrutture AI avanzate, contribuendo a costruire una filiera continentale del calcolo ad alte prestazioni, sempre più strategica quanto le reti elettriche, i data center o le telecomunicazioni.

La disponibilità di capacità GPU rappresenta infatti uno dei principali colli di bottiglia dello sviluppo dell’intelligenza artificiale mondiale.

I modelli Mistral entrano nell’ecosistema Azure. Secondo pilastro: il software

Il secondo pilastro dell’accordo riguarda invece il software. I modelli di frontiera Medium 3.5 e OCR 4 diventano disponibili all’interno di Microsoft Foundry, la piattaforma utilizzata dagli sviluppatori per creare, personalizzare e distribuire applicazioni AI.

Medium 3.5 rappresenta uno dei modelli open weight più avanzati disponibili sul mercato europeo, mentre OCR 4 è progettato per elaborare documenti complessi e alimentare workflow agentici sempre più sofisticati. Parallelamente, Medium 3.5 entra anche in Copilot Studio, consentendo alle aziende di costruire agenti AI scegliendo il modello più adatto alle proprie esigenze operative.

In pratica, un cliente Azure potrà decidere se utilizzare GPT di OpenAI, i modelli Mistral oppure altri modelli disponibili nel catalogo Microsoft, mantenendo la stessa piattaforma di sviluppo. È un cambio di paradigma importante: Azure evolve da piattaforma costruita principalmente intorno a OpenAI a marketplace multi-modello nel quale Microsoft offre maggiore libertà di scelta.

Cloud, edge e sistemi completamente isolati

La parte probabilmente più interessante della partnership riguarda però le modalità di deployment. Microsoft e Mistral puntano infatti a eliminare una delle principali criticità percepite dalle organizzazioni regolamentate: la necessità di utilizzare servizi cloud pubblici per accedere ai modelli più avanzati.

L’accordo introduce tre modalità operative. La prima è il tradizionale cloud Azure. La seconda utilizza Azure Local, mantenendo il controllo diretto dell’infrastruttura pur restando collegati ai servizi cloud quando necessario. La terza, forse la più innovativa, permette di eseguire gli stessi modelli in ambienti completamente disconnessi dalla rete esterna.

È un’opzione destinata a interessare ministeri, Difesa, infrastrutture critiche, sanità, industria manifatturiera e finanza, dove continuità operativa, cybersicurezza e protezione delle informazioni sono requisiti essenziali. Lo stesso modello AI potrà quindi funzionare indifferentemente nel cloud pubblico, in un data center aziendale oppure in un’infrastruttura totalmente isolata.

La sovranità digitale diventa un prodotto?

Dietro l’annuncio emerge una trasformazione più profonda. Fino a pochi anni fa la sovranità digitale era soprattutto un concetto politico. Oggi diventa una caratteristica commerciale dei servizi cloud. Microsoft collega esplicitamente questa iniziativa ai propri European Digital Commitments e alla strategia di Sovereign Cloud, presentando la possibilità di scegliere dove far risiedere dati, modelli e processi come un elemento competitivo.

Per Mistral il vantaggio è evidente. La startup francese ottiene l’accesso immediato alla rete commerciale globale di Microsoft e alla clientela enterprise di Azure. Microsoft, invece, rafforza la propria credibilità presso quei clienti europei che guardano con crescente diffidenza alla concentrazione tecnologica nelle mani di pochi operatori americani.

L’accordo va letto anche nel contesto della competizione internazionale. L’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione tecnologica, ma un’infrastruttura critica paragonabile all’energia, alle reti di telecomunicazione o ai sistemi satellitari.

La sovranità non coincide più con l’autosufficienza tecnologica?

La partnership tra Microsoft e Mistral racconta anche l’evoluzione del concetto di sovranità digitale in Europa. Se fino a pochi anni fa il dibattito ruotava intorno all’idea di costruire un’alternativa interamente europea alle Big Tech, oggi il baricentro si è spostato dal possesso delle tecnologie al controllo del loro utilizzo.

Lo stesso annuncio parla esplicitamente di “AI sovrana”, ma la sovranità che viene proposta non coincide con l’autosufficienza tecnologica. Le fondamenta dell’ecosistema restano infatti prevalentemente statunitensi: le GPU NVIDIA costituiscono l’infrastruttura di calcolo, Azure rappresenta la piattaforma cloud, mentre i principali framework di sviluppo e gran parte dei modelli foundation continuano a essere sviluppati negli Stati Uniti. Mistral aggiunge un tassello europeo all’interno di questa architettura, offrendo modelli di frontiera che possono essere eseguiti con maggiore libertà di deployment e sotto il controllo diretto dei clienti.

La lunga, difficile e tortuosa strada europea verso l’indipendenza digitale

La vera novità consiste quindi nella possibilità di decidere dove far risiedere dati e applicazioni, come gestire le chiavi di sicurezza, quali livelli di isolamento garantire e come assicurare continuità operativa e conformità normativa nei settori più sensibili, dalla sanità alla finanza, fino alle infrastrutture critiche e alla pubblica amministrazione.

È la stessa direzione imboccata dall’Unione europea, che sta cercando di trasformare la sovranità da slogan politico a capacità concreta, investendo contemporaneamente nell’espansione della potenza di calcolo disponibile sul continente, nella definizione di requisiti sempre più stringenti per la gestione dei dati sensibili e nel sostegno allo sviluppo di modelli e tecnologie AI europee.

L’indipendenza digitale, che la maggioranza degli europei vuole con forza, non si costruisce in una manciata di mesi, certo, ma anche un approccio ‘progressivo’ deve essere sostenuto da piani di investimento e da piani di esecuzione (con milestone e target chiari), altrimenti rimarremo sempre in una “condizione di dipendenza permanente” da fornitori esteri, che implica un esito geopolitico ovvio e un non controllo effettivo su dati e strumenti.

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