Butti: strategie quinquennale per l’IA

La nostra giornata:

Italia Digitale. Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione: “Sull’IA sto nominando un pool di esperti che dovrà elaborare una strategia almeno quinquennale sulla quale poter lavorare”.

La tecnologia FWA come strumento complementare all’FTTH per la copertura del paese, nella ricerca The European House – Ambrosetti con Eolo.

Il documento di lavoro sulle “Smart Cities” adottato dal Gruppo di Berlino, a cui ha partecipato il nostro Garante Privacy.

