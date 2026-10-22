L’evento Aruba per il ventennale della PEC in Italia: un’eccellenza nazionale proiettata verso l’Europa

A vent’anni dalla sua introduzione, la Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta una delle esperienze più mature della trasformazione digitale italiana. Presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, il convegno dal titolo “PEC. Eccellenza italiana, futuro europeo”, promosso da Aruba, ne illustra in numeri il successo nell’utilizzo quotidiano nei rapporti tra Pubblica Amministrazione (PA), imprese, professionisti e cittadini.

Oltre 20 milioni di caselle stimate nel 2026 e circa 3,5 miliardi di messaggi scambiati. Da una ricerca condotta da IDC Italia nel primo trimestre del 2026, sì conferma quanto la PEC sia percepita, in modo trasversale, come un’infrastruttura di processo strategica per le operazioni che richiedono certezza giuridica. Il valore legale delle comunicazioni emerge come beneficio principale, citato dal 61% delle organizzazioni e dal 62% dei cittadini, seguito dalla sicurezza dello strumento (56% e 43% rispettivamente) e dalla semplificazione dei processi amministrativi (52% e 41% rispettivamente).

“La PEC risulta chiaramente essere uno dei prodotti italiani che più di altri ha contribuito al miglioramento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini”, ha affermato nei saluti istituzionali Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma.

Per Antonio Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, in questi venti anni, “grazie alla PEC si è semplificato e accelerato l’iter di numerose attività relative al mondo imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione. Serve però una maggiore attenzione ai percorsi formativi e all’acquisizione delle competenze necessarie per poter continuare a sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali in ogni settore economico”.

Butti: “Il futuro della PEC deve rimanere italiano nelle competenze e diventare europeo nella dimensione”

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha poi spiegato in un video messaggio che “le vere innovazioni sono quelle che durano nel tempo, perché modificano stabilmente i nostri comportamenti e si integrano nel quotidiano. La PEC è una di queste, perché è entrata in profondità nell’infrastruttura economica e amministrativa del Paese”. “PEC significa meno carta, meno attese, meno costi per imprese, cittadini, professionisti e Pubblica Amministrazione. Una tecnologia che ha quindi risposto ad un problema reale del nostro tempo – ha aggiunto Butti – e che oggi deve guardare avanti e confrontarsi con nuove sfide. In venti anni sono cambiate le tecnologie, aumentate le minacce informatiche e le stesse aspettative degli utenti. Bisogna trasferire questa nostra esperienza nel sistema europeo dei servizi fiduciari, unendo semplicità d’uso e sicurezza”.

Nel garantire continuità nella transizione, bisogna assicurare maggiore interoperabilità, identificazione sicura dei titolari e piena tutela del valore giuridico delle comunicazioni, mentre nuove sfide si aggiungono, rappresentate soprattutto dall’intelligenza artificiale. “Il futuro della PEC deve rimanere italiano nelle competenze e diventare europeo nella dimensione – ha precisato il Sottosegretario – continuando però a svolgere il ruolo chiave di pilastro della fiducia digitale e a dimostrarsi strumento concretamente utile nella vita delle persone e nel quotidiano delle imprese”.

“Abbiamo nelle nostre mani un’infrastruttura di successo che opera diffusamente nel quotidiano, tanto che neanche ce ne accorgiamo più. Questo è un ecosistema tecnologico che serve milioni di imprese e cittadini nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, tanto da definire oggi uno standard europeo. La proposta di regolamento dell’Unione europea sul Business Wallet, una sorta di “identità digitale aziendale” che consentirà di dimostrare in modo sicuro e verificabile chi è l’impresa, chi può rappresentarla e quali certificati o attributi possiede, sarà un valido alleato anche nell’uso di servizi di intelligenza artificiale. Attualmente è in corso un confronto aperto sulle soluzioni da adottare e l’Italia porta un contributo prezioso proprio con la PEC”, ha invece spiegato Roberto Viola, Direttore Generale per le politiche digitali della Commissione Europea (DG Connect).

“La PEC è lo strumento che ha cambiato il nostro modo di comunicare con le istituzioni rendendo le procedure più semplici, rapide e trasparenti. L’innovazione ha valore quanto migliora la vita delle persone. Dietro ogni comunicazione c’è un’esigenza reale e semplificare i passaggi significa restituire tempo alle persone, ridurre i costi e rendere le Istituzioni vicine e accessibili. Un’eccellenza italiana che ha saputo vederci all’avanguardia e che rappresenta un patrimonio da integrare nell’ecosistema europeo. Dobbiamo fare però attenzione a non lasciare indietro nessuno, perché il digital divide esiste ancora e rappresenta un problema. Bisogna aprire le infrastrutture tecnologiche e offrire maggiore connettività di qualità”, ha dichiarato Valeria Baglio, Assessora alle Attività produttive di Roma Capitale.

La nuova ricerca IDC: nel 2026 la PEC ha rappresentato un beneficio economico netto di 650 milioni di euro e ha fatto risparmiare 107.000 tonnellate di CO2

La PEC è oggi utilizzata dal 60% delle amministrazioni pubbliche e dal 78% dei professionisti, si legge nel nuovo White Paper di IDC promosso da Aruba, “PEC: diffusione, casi d’uso e prospettive di interoperabilità nell’ecosistema digitale europeo”, che analizza comportamenti e aspettative di cittadini, imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

La ricerca, illustrata da Massimiliano Claps, Research Director di IDC, mostra come la PEC abbia ormai assunto un ruolo consolidato nei diversi ambiti della vita digitale del Paese, con modalità che cambiano a seconda degli utenti. Nel mondo delle imprese e dei professionisti è sempre più parte dei processi di lavoro: il 63% delle organizzazioni gestisce tra due e cinque caselle, il 52% indica la semplificazione dei processi tra i principali benefici e il 64% delle aziende la utilizza per partecipare a bandi e gare. Tra i professionisti l’impiego è ancora più frequente, con il 78% che utilizza la PEC quotidianamente o settimanalmente nei rapporti con PA, aziende e altri professionisti.

Nella Pubblica Amministrazione, invece, lo strumento è già pienamente integrato nell’operatività quotidiana: come detto, il 60% delle PA lo utilizza ogni giorno per comunicare con altre amministrazioni, in particolare per trasmettere atti, pareri e autorizzazioni e per il coordinamento tra enti. Un livello di adozione destinato a rimanere solido: oltre il 95% di PA, aziende e professionisti prevede un utilizzo stabile o in crescita nei prossimi dodici mesi.

Infine, tra i cittadini, il 45% degli utenti utilizza la PEC ogni settimana o almeno una volta al mese, pur non essendo soggetto ad alcun obbligo, per gestire pratiche legate al fisco, alla previdenza, alla scuola, alla sanità e al condominio. A conferma di questa adozione spontanea, quasi 3 milioni di cittadini hanno scelto di eleggere la propria PEC a domicilio digitale, registrandola sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), per ricevere comunicazioni ufficiali dalla Pubblica Amministrazione direttamente nella propria casella.

“I dati restituiscono un utilizzo della PEC sempre più articolato, con differenze interessanti tra cittadini, imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. Accanto agli impieghi più consolidati emergono nuovi ambiti di utilizzo, una propensione a mantenerne o aumentarne l’uso nei prossimi dodici mesi ed un marcato interesse verso la sua estensione in ambito europeo. È un’indicazione importante perché mostra non solo quanto la PEC sia presente oggi, ma anche quale spazio continuerà ad avere nell’evoluzione dei processi digitali” ha commentato Claps.

La PEC ha rappresentato anche un beneficio economico netto di 650 milioni di euro e ha fatto risparmiare 107.000 tonnellate di CO2 e 71.000 alberi, ha ricordato il ricercatore IDC, ricordando che certamente rimangono aperte anche delle sfide, soprattutto nella proiezione verso l’Europa, tra cui: interoperabilità (55%), spazio di archiviazione (55%), integrazione con sistemai aziendali (49%).

Stefano Sordi, Direttore Generale di Aruba

Sordi (Aruba): “La sfida, oggi, è fare in modo che questa esperienza possa evolvere nel nuovo quadro europeo”

Il 67% delle organizzazioni ritiene, inoltre, che l’estensione interoperabile della comunicazione certificata in Europa possa migliorare la certezza legale e la compliance negli scambi internazionali. In questo scenario, il quadro europeo eIDAS 2 apre la strada a una nuova fase in cui l’esperienza maturata dall’Italia può contribuire alla costruzione di un sistema di recapito certificato interoperabile tra gli Stati membri, estendendo oltre i confini nazionali i benefici già sperimentati sul mercato italiano.

“I dati IDC mostrano quanto la PEC sia ormai parte integrante dei processi digitali del Paese” – commenta Stefano Sordi, Direttore Generale di Aruba. “La sfida, oggi, è fare in modo che questa esperienza possa evolvere nel nuovo quadro europeo, preservando semplicità, sicurezza e continuità per gli utenti e rendendo possibile una reale interoperabilità transfrontaliera. È su questo terreno che il modello italiano può esprimere pienamente il proprio valore e offrire un contributo concreto alla costruzione dei nuovi servizi digitali europei”.

Semplificazione, interoperabilità e sostenibilità: la PEC italiana un modello per l’Europa

Mario Nobile, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ha poi aperto la tavola rotonda dal titolo “PEC: diffusione e casi d’uso”, Mario Nobile, evidenziando uno degli aspetti centrali dell’evoluzione di questa tecnologia: “La crescente varietà di casi d’uso testimonia come la PEC abbia ormai superato la dimensione del mero adempimento per integrarsi stabilmente nei processi amministrativi, professionali e d’impresa”.

In riferimento alle nuove sfide tecnologiche che ci attendono, ad esempio l’AI, Nobile ha affermato che è fondamentale “il controllo e la gestione dello stack tecnologico”, mentre per potenziare il sistema di impresa “vanno individuate le giuste leve pubbliche da utilizzare”. Il Direttore dell’AgID ne individua tre: leva culturale, leva per innovare, leva degli investimenti. La prima è fondamentale, perché identifica la tecnologia e il suo funzionamento, poi c’è l’aspetto regolatorio, che deve affrontare la proliferazione delle norme, quindi c’è la figura dell’investitore che richiede semplificazione regolatoria.

“Le banche si muovono in un sistema in cui la PEC ha un utilizzo massivo. Tra i casi d’uso principali abbiamo: il domicilio digitale degli amministratori, il mandato di pagamento nelle procedure processuali, le comunicazioni con la clientela nell’ambito della trasparenza bancaria, la verifica delle garanzie negli appalti pubblici. Il tema centrale è la semplificazione delle regole, che significa averle proporzionate e adatte allo scopo, magari anche semplici da applicare. L’obiettivo è cercare implementazioni che possano salvaguardare gli investimenti già fatti. La fiducia dei clienti è il bene più prezioso per le banche, qualunque soluzione tecnologica deve essere gestibile anche nei confronti di utenti che hanno bisogno di maggiori tutele, quindi deve essere accessibile e comprensibile a tutti”, ha dichiarato Francesca Palisi, Responsabile Servizio consulenza legale e tributaria di ABI.

Per Riccardo Corbucci, consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma e Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, “la PEC è un’infrastruttura che consente alle persone di far transitare le informazioni in maniera rapida, efficace e sicura. Ha cambiato la modalità di comunicare e il modo di lavorare, ma ha messo in condizione di avere la certezza che l’invio di una comunicazione avvenga in tempi utili e certi, ad esempio per partecipare ad un bando pubblico. Non solo semplificazione, ma miglioramento dei profili dei bandi e degli avvisi, anche per la richiesta e l’invio di documenti aggiuntivi. In aggiunta, grazie alla PEC è aumentata la fiducia nelle Istituzioni”.

Francesco Torselli, Deputato del Parlamento europeo, ha quindi spiegato cosa sta facendo l’Europa per rendere interoperabili i sistemi di delivery simili alla PEC, sottolineando che c’è ancora molto da fare tra i partner dell’Unione: “La PEC è un modello da valorizzare in Europa, che ci rende orgogliosi per essere stati i primi ad individuare un sistema di certificazione garantita delle comunicazioni e nella trasmissione dei documenti. Sarebbe sbagliato investire ulteriori risorse finanziarie per superare questo modello e crearne un altro. Altro tema è la sovrapposizione normativa, sia per la tutela dello strumento, la PEC c’è già, non va duplicata con altri sistemi, sarebbe uno spreco di risorse; sia in termini normativi appunto, perché moltiplicare i regolamenti potrebbe creare contraddizioni interne. Le imprese si scontrano spesso con 27 impianti regolatori differenti, che creano barriere e vincoli alla crescita, per questo è sempre più urgente creare un mercato unico. Altro punto chiave è favorire la competitività per promuovere competenze e qualità e non penalizzarle a favore di altri soggetti extra-europei”.

“Dematerializzare e digitalizzare sono due processi che contribuiscono enormemente alla sostenibilità ambientale e nell’uso efficiente delle risorse. Guardando ai casi d’uso il ministero dell’Ambiente impiega diffusamente queste tecnologie in diversi procedimenti amministrativi, risparmiando tempo e costi nei confronti di cittadini e imprese. La PEC integrata nelle comunicazioni sui procedimenti amministrativi e nella comunicazione dei progetti è stato un passo fondamentale. Bisogna lavorare sull’integrazione verticalmente all’interno delle piattaforme digitali ministeriali, ma soprattutto raggiungere l’interoperabilità tra i sistemi a livello nazionale e europeo”, ha commentato Laura D’Aprile, capo del dipartimento dello sviluppo sostenibile del MASE.

“L’uso della PEC risulta ormai essenziale per le aziende per partecipare a bandi e gare, risolvendo il problema degli invii. Dietro alle partecipazioni nascono spesso contenziosi e la PEC ha risolto questo problema per l’invio di documentazione ulteriore. Tutto è stato facilitato e velocizzato. È usata per le richieste e invio di informazioni, non solo pubbliche ma anche private. Siamo favorevoli per questo all’estensione anche in altri campi”, ha affermato Francesco Marcolini, Presidente di Lazio Innova.

Andrea Sassetti

Sassetti (AssoCertificatori – Aruba PEC): “Dobbiamo accompagnare la transizione dalla PEC alla PEC-Q, con regole chiare e tempi sostenibili”

Si è quindi affrontato il tema della PEC-Q, ovvero la Posta Elettronica Certificata Qualificata. Si tratta dell’evoluzione europea della PEC italiana, conforme ai requisiti più stringenti del regolamento eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ). In pratica, certificherebbe non solo invio e consegna del messaggio, ma anche in modo certo l’identità di mittente e destinatario.

“Tutti aspettiamo la PEC-Q – ha spiegato Claps – ma ci sono da fare molti passi ancora in avanti. Si tratta di costruire per intero un nuovo ecosistema e l’esperienza italiana sarà fondamentale per implementare i processi di identificazione”.

Nella seconda tavola rotonda dal titolo “PEC: nata in Italia, pronta per l’Europa”, Andrea Sassetti, Presidente AssoCertificatori e AD di Aruba PEC, la PEC è un asset del Paese ed è parte del funzionamento quotidiano di PA, aziende e società: “Attività concrete, tempi risparmiati e costi ridotti, certezza delle comunicazioni digitali. Per accompagnare questa esperienza nel futuro europeo non dobbiamo dimenticare il percorso fatto fin qui. La PEC è un ottimo esempio di partenariato pubblico-privato. Ha creato un sistema che ha fatto da traino per la digitalizzazione del Paese e attorno a questo si è fatto sistema. I fornitori e i gestori di servizi hanno ciascuno per conto proprio contribuito all’innovazione in ogni passaggio del processo. L’interoperabilità è l’elemento centrale. Per noi è normale attivare una PEC con qualunque gestore, ma uscendo dal contesto italiano non ritroviamo questa libertà in Europa. Oggi abbiamo l’opportunità di portare la nostra esperienza nell’Unione con la PEC-Q e questo è un passaggio centrale per rafforzare le garanzie del servizio e sviluppare nuove possibilità della comunicazione transfrontaliera. I gestori italiani in questo devono giocare un ruolo importante grazie a 20 anni di esperienza nella gestione di milioni di utenti e miliardi di messaggi, andando incontro alle peculiarità dei vari utilizzi. Abbiamo lavorato per 4 anni all’evoluzione di questo modello, non vogliamo disperdere competenze e tecniche accumulate. L’interoperabilità rappresenta la base e per costruire il mercato unico, dobbiamo lavorare ad un ecosistema aperto e capace di integrarsi con i servizi fiduciari. Il business wallet prevede l’utilizzo di sistema di recapito qualificato per garantire la validità delle gare e delle comunicazioni tra aziende. Dobbiamo accompagnare la transizione italiana dalla PEC alla PEC-Q, con regole chiare e tempi sostenibili che consentano alle imprese di investire”.

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