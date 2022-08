Butti (FdI): “Ecco perché rete tlc controllata da CDP e in capo a TIM”

25 agosto 2022. Le news in primo piano.

Futura rete tlc. In apertura l’intervista esclusiva all’on. Alessio Butti (Fratelli d’Italia), che approfondisce quanto detto da Giorgia Meloni questa mattina a Reuters.

Poi ci spostiamo in Germania dove prende il via la prima flotta di treni al mondo 100% a idrogeno.

Infine, il divertente racconto di Giampiero Gramaglia di quando Boris Johnson era giornalista a Bruxelles e raccontava “euromiti”, oggi si direbbe fake news.

