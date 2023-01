Butti, al via il 18 e il 25 gennaio gli incontri con gli operatori Tlc

“Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, come anticipato pubblicamente lo scorso novembre, ha fissato nelle giornate di mercoledì 18 e 25 gennaio un primo ciclo di incontri con gli operatori delle telecomunicazioni”. Lo comunica una nota.

Gli incontri saranno svolti individualmente, con le singole imprese, per evitare dinamiche assembleari.

“Le riunioni – si legge – nell’ambito delle deleghe attribuite al Sottosegretario, avvieranno un iniziale confronto con i rispettivi rappresentanti al fine di approfondire le esigenze e le problematiche del settore, nonché definire le possibili linee di intervento e semplificazione, anche in relazione all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i progetti di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio”, conclude la nota.

Le deleghe al sottosegretario Butti sono state attribuite con Dpcm del 25 novembre scorso. Fra queste, le deleghe in materia di telecomunicazioni si aggiungono a quelle in materia di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, fra cui ad esempio l’identità digitale e il Cloud.

Leggi anche: Rete unica, a Butti le deleghe sulle Tlc. Dalle sue mani il futuro di Tim e della industry