Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Sen. Alessio Butti ha visitato l’Hyper Cloud Data Center (IT4) di Aruba a Roma, insieme a Serafino Sorrenti, Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato, Innovazione tecnologica e transizione digitale e Roberto Soj, Esperto del Dipartimento.

“La visita di oggi conferma quanto siano importanti gli investimenti industriali italiani su cloud e intelligenza artificiale, anche a beneficio della Pubblica Amministrazione. – ha commentato il Senatore Alessio Butti – Il campus IT4 di Aruba è un esempio di come si possa coniugare potenza di calcolo e protezione dei dati con efficienza energetica e sostenibilità. Come Governo lavoriamo perché l’Italia attragga e consolidi questi asset, creando un ecosistema sicuro e orientato alla crescita“.

Ad accoglierli ed accompagnarli sono stati Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba, insieme a Stefano Sordi, Direttore Generale, e Alessandro Starita, Responsabile delle Relazioni Istituzionali dell’azienda.

“La graditissima visita del Sottosegretario Butti è stata un’occasione significativa non solo per poter mostrare che cosa abbiamo realizzato a Roma, ma anche per condividere con lui ed il suo dipartimento la visione e la strategia di investimento di Aruba volta a supportare l’innovazione e la digitalizzazione sia del settore privato che della PA.” – ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati il profilo dell’azienda, la strategia di sviluppo e le principali caratteristiche del Data Center campus che, insieme a quello di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, rappresenta un’infrastruttura strategica a supporto dell’innovazione digitale del Paese. Aruba, azienda 100% italiana, si posiziona come partner nazionale per la trasformazione digitale ed in quest’ottica continua ad investire nello sviluppo di infrastrutture fisiche e servizi digitali strategici come il cloud, i servizi trust ed intelligenza artificiale.

La visita alle sale dati ha poi permesso di apprezzare le architetture e gli impianti avanguardistici del campus IT4 inaugurato nell’ottobre 2024 all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino. Un campus progettato per ospitare dati, infrastrutture e sistemi informatici di aziende di ogni dimensione (30 MW di potenza IT) e garantire massima efficienza, affidabilità, sicurezza e prestazioni. Inoltre, grazie all’impiego di impianti fotovoltaici e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza, IT4 rappresenta un esempio concreto di data center innovativo e sostenibile.

