Il CED propone il Patto Industria Italia: tempi certi e regole stabili da parte dello Stato, impegni verificabili da parte delle imprese, risultati e scadenze di cui rispondere in pubblico.

Otto grandi imprese su undici stimano che, rimossi gli ostacoli normativi, burocratici e legati agli incentivi, aumenterebbero i propri investimenti tra il 20 e il 40%. Quattro indicano il 40% e nessuna delle undici prevede un effetto nullo. Sono stime che ciascuna azienda formula sui propri piani e che non si possono estendere all’intera economia. Nello stesso gruppo, sette aziende indicano che per ottenere le autorizzazioni servono oggi in media da due a tre anni.

Sono le evidenze centrali di «Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale», il Rapporto Strategico 2027 del Centro Economia Digitale (CED) firmato da Rosario Cerra e Francesco Crespi. Il Rapporto è stato presentato oggi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un incontro aperto dal viceministro Valentino Valentini. Si fonda su un’indagine presso undici grandi aziende italiane e internazionali: AWS Italia, Enel, Eni, FiberCop, Fincantieri, Google Italia, Gruppo FS Italiane, HPE Italia, INWIT, Microsoft Italia e Open Fiber.

Proposta per le telco: per rinnovo frequenze necessario avere le infrastrutture

In particolare per le telco il punto 17 dell’agenda propone che “Per il rinnovo delle frequenze mobili in scadenza, il Centro Economia Digitale propone di verificare che gli operatori dispongano delle infrastrutture attive e passive necessarie ad adempiere gli impegni assunti, così da rispettare gli obiettivi di copertura, qualità e accesso per l’intera durata dei titoli”.

Galli (INWIT): “La nostra infrastruttura abilitatore della digitalizzazione”

“L’infrastruttura wireless condivisa di INWIT è un abilitatore strategico della digitalizzazione del Paese che è uno dei presupposti della sicurezza economica nazionale. Lo sviluppo di una rete fisica capillare, neutrale e tecnologicamente evoluta crea valore, porta efficienza nella filiera ed è il modo migliore per ottimizzare gli investimenti.”, ha commentato Diego Galli, Direttore Generale di INWIT.

La disponibilità a investire è concreta

Nel triennio 2027-2029 sette aziende su undici prevedono investimenti in crescita in Italia, quattro prevedono di confermarli e nessuna di ridurli. L’intelligenza artificiale è area prioritaria per otto aziende su undici, mentre cinque investono in data center e cloud con piani pluriennali che in alcuni casi superano i 3 miliardi di euro per singolo operatore.

Più severo è il giudizio sulle condizioni in cui si investe. Tutte e nove le aziende che hanno confrontato i tempi autorizzativi italiani con quelli dei principali Paesi europei li giudicano più lunghi, sei con uno scarto tra il 50 e il 100%. Al Paese le aziende riconoscono la posizione geografica, le filiere manifatturiere e le infrastrutture di ricerca, mentre tra i quindici fattori di attrattività collocano al penultimo posto l’energia e all’ultimo la burocrazia con i tempi autorizzativi.

Anche gli strumenti di politica industriale funzionano meno di quanto contano: per sedici dei diciannove esaminati l’efficacia percepita dalle aziende è inferiore alla rilevanza strategica.

Su queste evidenze il CED fonda la proposta che consegna al Governo, il Patto Industria Italia. Il Patto traduce in impegni reciproci e misurabili tra Stato e imprese la strategia del Libro Bianco «Made in Italy 2030» del MIMIT, di cui il Rapporto assume i cardini. Per l’attuazione chiede un cronoprogramma esecutivo reso pubblico, che indichi per ciascuna missione il risultato atteso, le risorse, chi ne risponde e la data entro cui verificarlo.

Allo Stato

il Patto chiede tempi certi e regole stabili. Il CED propone di fissare per le autorizzazioni agli investimenti industriali e di ricerca un termine massimo vincolante, con tempi effettivi resi pubblici e poteri sostitutivi in caso di ritardo. Il modello è il procedimento unico introdotto quest’anno per i data center, che ha un termine massimo di dieci mesi e andrebbe esteso alle altre infrastrutture strategiche. Il coordinamento spetterebbe a una Cabina di Regia Strategica per l’Industria e l’Innovazione presso la Presidenza del Consiglio, dove lo collocano sei aziende su undici, con il MIMIT amministrazione capofila dell’attuazione. Per gli incentivi la proposta è un credito d’imposta automatico per ricerca, digitalizzazione e transizione ecologica, programmato su almeno dieci anni. Per l’energia, prima priorità delle aziende tra le azioni del Libro Bianco, il Rapporto indica contratti a dieci-quindici anni sostenuti dallo Stato, che assicurino all’industria e alle PMI energia pulita a prezzi competitivi e prevedibili.

Alle imprese

il Patto chiede impegni verificabili. Per i grandi investimenti digitali il CED propone accordi di reciprocità, nei quali chi ottiene un accesso prioritario alle risorse abilitanti mette capacità di calcolo a disposizione di imprese e ricerca. A tutte chiede di accompagnare i fornitori più piccoli nell’uso delle tecnologie e di accrescere il valore che le filiere trattengono in Italia.

Alle persone

il Patto offre una garanzia: con il Conto Competenze il diritto alla formazione segue chi lavora anche quando cambia azienda.

«Con il Libro Bianco Made in Italy 2030 abbiamo indicato una rotta per l’industria italiana. Una rotta, però, vale soltanto se diventa decisioni, risorse, tempi certi e risultati che si possano misurare», ha dichiarato il viceministro Valentino Valentini. «Si potrebbe obiettare che l’Italia di strategie ne abbia scritte molte e realizzate poche. C’è del vero, e per questo l’esecuzione è il terreno sul quale il Governo intende farsi giudicare, dall’energia agli incentivi, fino alle autorizzazioni: con la manovra proponiamo di estendere progressivamente al Centro-Nord le procedure semplificate della Zona economica speciale. Per un Paese di piccole e medie imprese è poi decisivo che l’intelligenza artificiale entri davvero nelle aziende e che con essa crescano le competenze. Esamineremo con attenzione le proposte del Centro, a cominciare dal Patto Industria Italia, perché una politica industriale non la esegue nessuno da solo, né un ministero né un’impresa. Ciascuno di noi deve fare lo sforzo di dire che cosa farà e in quali tempi, e poi di renderne conto».

«L’Italia è oggi un Paese nel quale grandi imprese vogliono investire e nel quale, per riuscirci, devono aspettare», ha dichiarato Rosario Cerra, Fondatore e Presidente del Centro Economia Digitale. «Con il PNRR la disciplina dell’attuazione è venuta in larga parte dall’esterno, con traguardi e scadenze verificati a Bruxelles: una forma recente di ciò che Guido Carli chiamava vincolo esterno. Quest’anno il Piano si chiude e la politica industriale ordinaria non dispone di un vincolo paragonabile. L’Italia ha le imprese, le conoscenze e, di nuovo, una strategia: il vincolo che la obblighi a costruire nei tempi utili, questa volta, deve darselo da sola. Il Patto Industria Italia è la forma che proponiamo di dargli, perché chiede a Stato e imprese di rispondere in pubblico di risultati e scadenze. Una parte degli investimenti possibili dipende da riforme che non richiedono necessariamente nuove risorse pubbliche, mentre il tempo è la sola risorsa che nessuna legge di bilancio potrà rifinanziare».

Il confronto con le aziende, moderato da Manuela Perrone de Il Sole 24 Ore, si è articolato in tre tavole rotonde: grandi filiere industriali, intelligenza artificiale e tecnologie di frontiera, infrastrutture digitali. I lavori sono stati conclusi da Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Paolo Cerioli, Chief Innovation and Information Technology Officer, Fincantieri: «La trasformazione digitale non è un percorso parallelo a quello industriale: ne sta ridefinendo le fondamenta. Per Fincantieri, l’obiettivo è mettere le nuove tecnologie al servizio delle competenze e dei processi, generando produttività, qualità e nuove opportunità di sviluppo».

Lorenzo Fiorillo, Director Technology, R&D & Digital, Eni: «Non esiste una sola tecnologia risolutiva per una sfida complessa come la decarbonizzazione. Per noi la transizione energetica è un grande progetto industriale con soluzioni diverse basate su dati reali e su criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale».

L’Head of Innovation di Enel Nicola Rossi ha sottolineato che le sfide della transizione energetica impongono una costante evoluzione tecnologica, con progetti concreti e misurabili in grado di migliorare ogni anello della catena di valore energetica, dalle reti alla generazione, dal mercato ai servizi di flessibilità. Per questo Enel ha scelto un approccio aperto e collaborativo, l’Open Innovation, che crea valore per l’ecosistema accelerando i processi di adozione industriale.

Domenico Scida, Chief Technology, Innovation & Digital Officer, Gruppo FS Italiane: «L’innovazione è una leva strategica per il Gruppo FS: intelligenza artificiale, dati e digitalizzazione rendono infrastrutture, servizi e processi più efficienti, trasformando gli investimenti in benefici concreti per chi viaggia e per il Paese».

Mauro Colombo, Innovation Director, HPE Italia: «L’Italia ha già scelto l’AI: ora deve industrializzarla. Significa trasformare l’adozione in produttività e accompagnare le PMI dal pilota alla produzione, con calcolo, filiere e competenze. È il lavoro che facciamo ogni giorno».

Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italia: «Accelerare l’adozione dell’IA lungo le filiere italiane non è solo una sfida tecnologica, ma culturale e di competenze. Colmare oggi il ritardo delle PMI significa rafforzare la competitività del Paese senza lasciare indietro nessuno».

Irene Sardellitti, National Technology Officer, Microsoft Italia: «Per trasformare l’AI in un vantaggio competitivo servono scelta e fiducia: accesso ai modelli più adatti alle diverse esigenze e una governance solida di sicurezza e compliance. L’Italia ha tutto ciò che serve per essere protagonista e Microsoft è pronta a fare la propria parte».

Franco Spicciariello, Director Public Policy e Rappresentante Legale, AWS Italia: «Regole prevedibili e una sovranità digitale intesa come controllo, non come chiusura: così l’Italia continua ad attrarre investimenti. Con l’IA il saper fare italiano può crescere nel mondo. AWS è al fianco del Paese nella sua strategia industriale».

Diego Galli, Direttore Generale, INWIT: «L’infrastruttura wireless condivisa di INWIT è un abilitatore strategico della digitalizzazione del Paese che è uno dei presupposti della sicurezza economica nazionale. Lo sviluppo di una rete fisica capillare, neutrale e tecnologicamente evoluta crea valore, porta efficienza nella filiera ed è il modo migliore per ottimizzare gli investimenti. In quest’ottica anche la proroga nell’utilizzo delle frequenze, se condizionata al requisito della effettiva disponibilità dei diritti d’uso delle infrastrutture passive, è una scelta corretta per garantire certezza e stabilità nel mercato. Perché le frequenze non sono nulla se non c’è la rete delle infrastrutture digitali ad abilitare la trasmissione del segnale».

Angela Gargani, Direttore Public Affairs, FiberCop: «L’execution dello sviluppo digitale è una sfida a responsabilità condivisa: alle imprese spetta investire e innovare e alle istituzioni creare un ambiente stabile, semplice e prevedibile».

Nicola Grassi, Direttore Technology, Open Fiber: «La fibra è un motore di crescita: ogni euro investito può generare 4,4 euro di PIL. La rete Open Fiber consuma fino all’86% in meno rispetto al rame e abilita anche la transizione green. Non ci limitiamo a connettere l’Italia, ma ne sosteniamo la competitività futura».

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