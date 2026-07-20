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Burnham premier: l’Ue chiede rafforzamento partenariato con il Regno Unito

Burnham premier: l’Ue chiede rafforzamento partenariato con il Regno Unito

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Burnham premier: l’Ue chiede rafforzamento partenariato con il Regno Unito Adnkronos

(Adnkronos) – I presidenti Ursula von der Leyen (Commissione Europea) e Antonio Costa (Consiglio Europeo) si congratulano via social con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, auspicando un “rafforzamento” dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea.  

“Congratulazioni, caro Andy Burnham, per la tua conferma a primo ministro – scrive la prima – non vedo l’ora di lavorare con te per rafforzare il partenariato Ue-Regno Unito. Per la sicurezza del nostro continente comune. E per la prosperità dei popoli su entrambe le sponde della Manica”. 

Costa, dopo le congratulazioni di rito, ricorda che “negli ultimi due anni le relazioni Ue-Regno Unito hanno acquisito un nuovo slancio positivo. Non vedo l’ora di continuare ad approfondire ulteriormente la nostra cooperazione a beneficio dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Il Regno Unito e l’Unione Europea sono più forti insieme”. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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