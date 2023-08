BUL, pubblicata la nuova Strategia

La giornata post-CdM raccontata con gli “occhi” di Key4biz.

TLC. Il Sottosegretario Alessio Butti, dopo averla illustrata e condivisa, ieri, con il Consiglio dei ministri, oggi ha reso pubblica la nuova Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga. Nell’articolo di apertura le principali misure e il testo completo.

Cybersecurity. La premier Giorgia Meloni scrive alle PA: “Collaborate con ACN in crisi cibernetiche, è essenziale per tutelare il Paese”. La direttiva.

Pirateria digitale. Da oggi in vigore le nuove sanzioni: multe fino a 5.000 euro per chi vede illegalmente online film, serie e partite.

Clicca qui per leggere la Dailyletter