Bul, completata la prima fase. Infratel e Open Fiber firmano concessione per il 3^ bando

L’Ad di Infratel Domenico Tudini e l’Ad di Open Fiber Elisabetta Ripa hanno firmato la concessione per il Terzo Bando Infratel. 103 milioni di euro per la banda ultralarga in Puglia, Calabria e Sardegna. Si completa la prima fase della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga delle Aree bianche.

L’amministratore delegato di Infratel, Domenico Tudini e l’Amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, hanno firmato oggi il contratto di concessione per il Terzo Bando Infratel, presente anche il Presidente di Infratel Maurizio Dècina.

Elisabetta Ripa, amministratore delegato Open Fiber: “Siamo soddisfatti di esserci aggiudicati tutti e tre i bandi per la realizzazione della rete a banda ultralarga nelle aree bianche. Connettere tutto il Paese con una rete interamente in fibra ottica è fattore essenziale per garantire a tutti parità di accesso alle tecnologie e ai servizi di oggi e a quelli che saranno sviluppati in futuro. Grazie allo sforzo congiunto tra Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel, enti locali e Open Fiber porteremo l’Italia a recuperare il gap tecnologico accumulato negli anni passati”.

Domenico Tudini, amministratore delegato Infratel: “Con questa aggiudicazione si completa la prima fase della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga relativa alle Aree Bianche, uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi ed importanti di cui il Paese ha bisogno per il suo sviluppo. Inoltre con l’avanzamento e la chiusura delle attività programmate con i due bandi precedenti, diventerà progressivamente operativa la fruizione di un servizio di alta capacità da parte dei cittadini, la fibra arriverà direttamente all’interno di case e imprese.”

La gara, come le due precedenti, è stata aggiudicata da Infratel, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Open Fiber, che dovrà costruire e manutenere in concessione per 20 anni la rete pubblica realizzata nelle aree bianche. L’infrastruttura, abiliterà i servizi a banda ultralarga in Puglia, Calabria e Sardegna utilizzando un finanziamento pubblico di 103 milioni di euro. Il completamento dei lavori è previsto entro tre anni dalla firma del contratto.

L’intervento prevede il collegamento di oltre 317 mila unità immobiliari in 959 comuni e interessa oltre 400 mila cittadini. Infratel sarà impegnata nelle fasi di verifica e approvazione della progettazione, nei collaudi e nell’alta sorveglianza.

Open Fiber prevede nei prossimi 9/12 mesi di completare la progettazione, ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori e bandire e assegnare gare alle imprese per materiali, opere e sicurezza.

Per rispettare i tempi di esecuzione è necessario che il rapporto con tutti gli enti della pubblica amministrazione coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni si svolga in tempi ragionevoli anche grazie alle conferenze dei servizi che semplificano e razionalizzano i tempi di attuazione dei progetti.

Riepilogo primo e secondo bando Infratel



Il primo bando di gara prevede la realizzazione e gestione di una rete a banda ultra larga in 3043 comuni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. I cittadini interessati dagli interventi previsti in questo bando sono 6,4 milioni, con circa 4,6 milioni di unità immobiliari da raggiungere e oltre 500mila le sedi di impresa e di Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Il secondo bando Infratel riguarda 3.710 comuni di 10 Regioni (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia) più la Provincia di Trento, per un totale di circa 4.7 milioni di unità immobiliari e 6.8 milioni di cittadini coinvolti. Con l’aggiudicazione del terzo bando e la firma della concessione Open Fiber cablerà in totale 7635 comuni in tutte e 20 le Regioni italiane.

La strategia italiana per la banda ultra larga

Con la firma di questo accordo si completa la prima fase della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga relativa alle Aree Bianche, ovvero le aree a fallimento di mercato che vede Open Fiber impegnata nella costruzione di una rete pubblica a banda ultralarga sull’intero territorio nazionale e che a fine progetto vedrà cablate circa 10 milioni di nuove unità immobiliari.

La Strategia italiana per la banda ultra larga rappresenta il quadro nazionale di riferimento per le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a banda ultra larga in Italia, al fine di soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea.

L’attuazione della Strategia è affidata al MiSE, che si avvale della società in house Infratel Italia Spa, controllata da Invitalia, e prevede la copertura ad almeno:

100 Mbit/s fino all’85% della popolazione

30 Mbit/s della restante quota di popolazione italiana

100 Mbit/s di sedi ed edifici pubblici (scuole, ospedali etc.), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici.

I volumi di attività e piano lavori 2019-2020

Attualmente sono impegnate 85 imprese sul territorio per le attività di realizzazione della rete con 3.500 risorse minime garantite dalla prima tranche di gare (4.000 risorse effettivamente rilevate sui cantieri a dicembre 2018).

Ulteriori risorse saranno mobilitate in relazione alla seconda tranche di gare d’appalto.



Nel corso del 2019 è prevista l’apertura di nuovi cantieri in 2.000 comuni e il collaudo di più di 500 nei quali saranno attivati i servizi ai cittadini.