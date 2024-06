Bug sistema elettorale Roma, Gualtieri nomina pool esperti per le indagini

Ieri il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che istituisce la Commissione per “analizzare e valutare i disservizi informatici e organizzativi che si sono verificati durante la fase di comunicazione ufficiosa dei dati al ministero dell’Interno, seguita alle operazioni di voto per le ultime elezioni europee”, spiega una nota del Campidoglio.

Il pool di esperti dovrà farà luce sui problemi del software utilizzato per inserire i risultati “ufficiosi” delle urne elettorali, che, a causa di un bug, ha paralizzato le operazioni all’interno dei seggi nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno.

“La Commissione verificherà la corretta implementazione e gestione del sistema informativo rispetto a quanto previsto dal contratto, la documentazione di progetto e di tutti gli atti e verbali sugli stati di avanzamento delle attività, esiti di conformità e collaudo delle componenti applicative. Inoltre, valuterà le modalità organizzative degli uffici e le problematiche dovute al sistema informativo all’origine dei disservizi”, spiega la nota.

L’assessore a Personale e Anagrafe, Andrea Catarci, ha risposto anche a Key4biz confermando che “il blocco e i rallentamenti che hanno interessato il sistema operativo nel corso della nottata tra domenica e lunedì non hanno riguardato le operazioni di voto, concluse regolarmente come le rilevazioni precedenti sull’affluenza, bensì il caricamento dei dati nella piattaforma informatica. Dopo i primi tentativi di risoluzione da parte del Dipartimento Trasformazione Digitale e delle aziende informatiche, risultati vani, si è consegnato il materiale elettorale alla fiera di Roma per inserirlo non appena ristabilita la funzionalità del sistema. Le problematiche sono ora superate e si sta procedendo a completare le operazioni ”.

Il sindaco di Roma nomina una commissione presieduta da un esperto di AgID

Entro 10 giorni Gualtieri aspetta un report con le prima risultanze dell’indagine. La relazione dettagliata, invece, arriverà entro 30 giorni. La commissione è presieduta da un esperto esterno, Luca Ventura, dirigente dell’Area protezione tecnica dei servizi e dei sistemi dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). Nominati anche i due componenti del Campidoglio: si tratta di Gianluca Viggiano, vicesegretario generale vicario, e Angelo Ottavianelli, direttore del Dipartimento organizzazione e risorse umane.

