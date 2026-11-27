Allarme tagli ai fondi Ue per Spazio e Difesa. A lanciarlo il presidente dell’ESA Josef Aschbacher, che guarda con timore al rischio di tagli del 30% al budget del bilancio pluriennale della Ue, proposto dal presidente del Consiglio Ue Antonio Costa. Intanto, al consiglio straordinario UE è ancora in corso, i due fronti “modernizzatori (ex frugali)” contro “amici della coesione (tra cui noi)” non vogliono trovare un accordo sul budget pluriennale, con possibili tagli del 30% a Spazio e Difesa. Sono in corso colloqui.

Aschbacher (ESA): “Spazio fondamentale per sicurezza e sovranità tecnologica”

“Lo spazio è l’ambito in cui le ambizioni dell’Europa incontrano la sua sicurezza, la sua competitività e la sua sovranità tecnologica. Ecco perché è fondamentale mantenere un elevato livello di ambizione nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE”, scrive Aschbacher su LinkedIn. Secondo il presidente di dell’ESA, l’Europa è più forte quando valorizza le capacità esistenti, evita inutili duplicazioni e unisce risorse e competenze.

Copernicus e Galileo rappresentano esempi concreti di ciò che questo approccio può generare: servizi spaziali all’avanguardia a livello mondiale, nati dall’unione degli investimenti e delle competenze dell’UE, dell’ESA e dei rispettivi Stati membri. Rafforzare tali programmi è essenziale per i cittadini e per l’economia europea, mentre sviluppiamo la prossima generazione di capacità in ambiti quali la connettività sicura, l’intelligence e altri settori strategici.

Alla luce degli impegni storici assunti dagli Stati membri dell’ESA durante la conferenza CM25, e in vista della riunione ministeriale intermedia che si terrà a Roma il mese prossimo, “è fondamentale che gli investimenti dell’ESA e dell’UE continuino a rafforzarsi a vicenda”, si augura Aschbacher.

L’eurodeputato Grudler: “Parlamento Ue porrà veto sui tagli del Consiglio”

Sulla stessa linea di Aschbacher anche l’europarlamentare Christophe Grudler, Rapporteur e negoziatore per il Parlamento Europeo di IRIS2 and rapporteur per Renew Europe del programma spaziale Ue 2021-2027. “I tagli proposti dal Presidente del Consiglio europeo ai finanziamenti dell’UE per la difesa e lo spazio sono semplicemente inaccettabili – ha detto Grudler – Soltanto per il settore spaziale, sono necessari almeno 50 miliardi di euro nell’arco di sette anni per mantenere i nostri servizi essenziali. Galileo, Copernicus e IRIS² costituiscono infrastrutture critiche, vitali per la sicurezza dell’Europa. Per fare un confronto, il bilancio spaziale degli Stati Uniti ha superato i 50 miliardi di dollari… nel solo 2025! Se la proposta di bilancio del Consiglio è inaccettabile, il Parlamento europeo porrà il proprio veto”.

Da Iris 2 a Galileo a GOVSATCOM, i programmi a rischio per i tagli

L’associazione europea die produttori spaziali, ASD Eurospace, critica profondamente la proposta di tagli del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “La sua proposta riveduta per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, in vista del Consiglio europeo straordinario di questa settimana. Il bilancio complessivo subisce un taglio di circa il 10% rispetto alla proposta della Commissione. La voce “Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio” registra una riduzione del 30%, pari a quasi 39 miliardi di euro. Si tratta del taglio più consistente tra tutte le voci del Fondo europeo per la competitività.

La proposta non specifica come tale riduzione verrà ripartita tra i settori della difesa e dello spazio. A meno che i leader non dispongano diversamente, i programmi spaziali europei devono mettere in conto la perdita di quasi un terzo dei loro finanziamenti.

La contraddizione è evidente. Nelle stesse bozze di conclusioni si afferma che Galileo, Copernicus, IRIS², GOVSATCOM e il Servizio governativo di osservazione della Terra meritano “particolare attenzione” nell’attuale contesto geopolitico. Indicare tali programmi come priorità, tagliando al contempo le risorse che li finanziano, non costituisce una strategia”.

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