Bucci (Regione Liguria): “Salone nautico espressione di una grande filiera”

(Adnkronos) – “Siamo molto contenti di questa manifestazione. Il Salone nautico internazionale di Genova è l’esempio di ciò che l’economia del mare può fare non soltanto per i proprietari delle imbarcazioni, ma per chi vende, chi fabbrica e chi si occupa di manutenzione, ovvero la grande filiera delle nostre piccole e medie imprese, e soprattutto per le decine di migliaia di turisti che verranno a visitarlo”. Così il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenendo a Milano alla conferenza stampa di presentazione della 66esima edizione della kermesse organizzata da Confindustria Nautica dall’1 al 6 ottobre nel capoluogo ligure.

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