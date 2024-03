BT trasforma le cabine telefoniche in cartelloni pubblicitari

BT ha svelato il progetto di trasformare 2.000 vecchi telefoni pubblici in cartelloni pubblicitari. Ma non tutti i Comuni sono d'accordo.

Lo scrive il Daily Telelegraph, aggiungendo che la compagnia ha firmato un accordo decennale con il gruppo media Global per convertire le cabine telefoniche in schermi digitali. Gli hub stradali offriranno WiFi con velocità fino a 1 gigabit al secondo agli utenti entro un raggio di 150 metri e chiamate gratuite nel Regno Unito, oltre a una connessione 999 il numero di emergenza in Uk, porte USB per la ricarica gratuita dei dispositivi e tavoli touch-screen che visualizzano dati reali, con informazioni sull’orario da parte dei consigli locali.

Le vecchie cabine sono in fase di smantellamento in Uk

Global mostrerà anche annunci pubblicitari. L’accordo sarà valido da quest’anno in 200 città e paesi del Regno Unito. Le cabine telefoniche BT sono diventate ormai obsolete, con l’aumento vertiginoso dell’uso dei telefoni cellulari.

C’è da dire, però, che non tutti hanno accolto positivamente la novità. Ad esempio, il consiglio comunale di Bristol ha respinto dozzine di richieste di pianificazione da parte di BT dopo aver ricevuto 750 obiezioni. L’autorità locale obietta che i cartelloni pubblicitari aggiungerebbero “disordine visivo non necessario” e distrarrebbero i conducenti.

Swindon, Edimburgo, Harrogate e Winchester sono tra gli altri comuni a rifiutare il permesso di costruire.

Anche il gruppo di campagne Adfree Cities ha definito “deludenti” i piani di BT di espandere la propria rete di hub stradali.