BT in trattative esclusive con Discovery per fondere BT Sport con Eurosport e creare una joint venture paritaria per i diritti sportivi in Uk. Superata sul filo di lana la concorrenza di DAZN.

Colpo di scena dell’ultima ora nella partita per i diritti della Premiere League in Uk. La britannica BT Group, che detiene i diritti del calcio nel Regno Unito ma ache da tempo sta cercando di cedere o quanto meno diluire il suo impegno nella controllata BT Sport, ha reso noto di aver avviato trattative esclusive con Discovery per la creazione di una joint venture paritaria 50-50 tra BT Sport e la rete televisiva paneuropea Eurosport. Lo rende noto la Reuters, mettendo così in evidenza il sorpasso di Discovery ai danni di DAZN, finora favorita nella trattativa con BT per rilevare i diritti del calcio britannico.

L’obiettivo di BT uscire dai diritti sportivi

L’obiettivo di BT è disfarsi del business dei diritti del calcio, che pesa sui conti aziendali mentre l’azienda si sta invece focalizzando sul core business della copertura in fibra del paese. Tra l’altro BT è finita nel mirino del miliardario Patrick Drahi, patron dell’operatore francese Altice, che ha da poco incrementato al 18% la sua quota nell’ex incumbent britannico. Una mossa che ha sollevato non poche preoccupazioni nel Governo di Londra.

BT ha anche annunciato oggi una seconda “importante partnership strategica”, raggiungendo un accordo di principio con Sky per la fornitura di canali reciproci a più lungo termine oltre il 2030.

Un accordo tra BT e Discovery farebbe deragliare un deal da 600 milioni di sterline per BT Sport a cui DAZN sta lavorando da mesi.

Ma BT ha cambiato idea, e ha deciso di mantenere la presenza nel network sportivo e di non vendere a DAZN, che aveva presentato un’offerta alternativa.

La joint venture con Discovery

Si tratterà di una joint venture al 50%, ha detto BT che si è impegnata a mantenere i principali diritti sportivi già in suo possesso, a partire dalla Premier League. Nella joint venture confluiranno eventi come i Giochi olimpici, la Premier League, la Champions League e l’Europa League della Uefa, il grande ciclismo e il tennis, la stagione della Coppa del mondo dei giochi invernali e il campionato di Rugby Premiership, hanno comunicato le aziende.

Kevin Mayer, presidente di DAZN, ha dichiarato che il deal per BT Sport era “diventato non conveniente” per DAZN, ma resta determinato ad ampliare l’attività nel Regno Unito.

BT ha annunciato oggi anche i risultati dei nove mesi fino a fine dicembre, che hanno visto un calo dei ricavi del 2% a 15,68 miliardi di sterline.

L’azienda ha previsto che i ricavi annuali adjusted scenderanno di circa il 2%.