BT ha annunciato l’attivazione di un nuovo sito mobile alimentato da generazione di energia rinnovabile in loco. Il sito 4G/5G, situato nelle Shropshire Hills, è alimnetato da una serie di pannelli solari e da una turbina eolica miniaturizzata, che insieme forniscono fino al 70% dell’energia del sito. L’energia generata da queste fonti rinnovabili viene immagazzinata nelle batterie in loco, che poi la rilasciano quando necessario.

In totale, BT prevede che il sito genererà 17mila kWh di energia all’anno, con un risparmio sui costi di oltre 10mila sterline.

Alimentazione di riserva

L’alimentazione di riserva è fornita da un generatore di olio vegetale idrotrattato (HVO), che alimenta il sito se l’energia immagazzinata è completamente esaurita. “Fornire una copertura ubiqua è di fondamentale importanza in un’epoca in cui la connettività non è mai stata così centrale nella vita di tutti i giorni, ma deve assolutamente essere fatto in modo responsabile e sostenibile. È fondamentale aumentare l’efficienza energetica delle nostre reti e quindi siamo davvero entusiasti del potenziale dei siti autoalimentati nel consentirci di soddisfare sia le nostre ambizioni di sostenibilità che di connettività”, ha detto Greg McCall, Chief Networks Officer e BT Group.

BT ha già identificato “centinaia” di sedi aggiuntive adatte all’implementazione della generazione di energia rinnovabile in loco.

Lo fa anche Vodafone UK

Questo concetto di alimentazione di siti mobili utilizzando energia rinnovabile generata localmente non è nuovo. Vodafone UK ha avviato un’iniziativa simile nel 2021, con le prime implementazioni nel 2022. La sperimentazione, che ha avuto luogo a Home Farm nel villaggio di Eglwyswrw, Galles, avrebbe dovuto durare due anni e quindi dovrebbe ora essere completata, ma non sono ancora stati pubblicati risultati.

Uno degli elementi più interessanti della generazione di energia in loco per siti mobili, oltre alle ovvie riduzioni delle bollette energetiche e delle emissioni di carbonio, è il suo potenziale di consentire l’implementazione in aree remote senza essere collegati alla rete nazionale.

