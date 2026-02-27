La Commissione Europea ha proposto una riforma per armonizzare la classificazione dei reati di traffico di armi da fuoco nell'Unione Europea rendendo reato la creazione, l'acquisto, il possesso e la distribuzione illegale di progetti per la stampa 3D di armi da fuoco.

Giovedì la Commissione Europea ha proposto una riforma per armonizzare la classificazione dei reati di traffico di armi da fuoco nell’Unione Europea, con misure che consentirebbero un quadro sanzionatorio comune e perseguirebbero come reato la creazione, l’acquisto, il possesso e la distribuzione illegale di progetti per la stampa 3D di armi da fuoco.

Due anni di carcere per progetti illegali con stampa 3D di armi

Bruxelles sostiene inoltre l’istituzione di limiti comuni per le pene massime per i reati connessi alle armi da fuoco, in modo che la progettazione, l’acquisto, il possesso e la distribuzione illegale di progetti 3D siano punibili con almeno due anni di carcere; il possesso di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni illegali sia punibile con almeno cinque anni di carcere; e il traffico illegale di armi sia punibile con almeno otto anni di carcere.

“Nell’attuale contesto geopolitico, caratterizzato da minacce alla sicurezza in rapida evoluzione, l’Unione Europea deve essere pienamente preparata ad anticipare e affrontare i rischi esistenti ed emergenti”, ha affermato Henna Virkkunen, Vicepresidente della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia.

Nuove tecnologie amplificano traffico di armi

La politica finlandese ha detto che il traffico illegale di armi da fuoco rappresenta una “grave minaccia per la sicurezza” degli europei, che è “amplificata dalle nuove tecnologie e dalle reti transfrontaliere”.

Per questo motivo, l’esecutivo dell’UE propone questo nuovo quadro normativo – che deve ancora essere negoziato tra il Parlamento europeo e il Consiglio (i governi) per diventare legge – come un passo necessario per “colmare le lacune” dovute alla frammentazione dei vari sistemi nazionali, che, nelle parole di Virkkunen, “sono sfruttate da criminali e terroristi”.

Oltre ad affrontare la proliferazione illegale di armi prodotte utilizzando stampanti 3D, l’esecutivo dell’UE sta sfruttando la proposta per promuovere l’armonizzazione di un quadro comune contro il più ampio traffico di armi illegali e, pertanto, chiede anche un quadro comune per definire e punire la vendita illegale di armi e il possesso di armi, componenti e munizioni.

Terrorismo, Virkkunen: Rafforzeremo applicazione DSA per mitigare rischi su diffusione contenuti

“Rafforzeremo l’applicazione del Dsa per mitigare i rischi sistemici collegati alla diffusione dei contenuti terroristici e di estremismo violento”, ha detto Virkkunen.

Terrorismo, Virkkunen: Numero minori coinvolti è aumentato. Al lavoro su piano d’azione Ue

“Il numero dei minori coinvolti in atti terroristici e di estremismo violento è aumentato fortemente in tutta Europa. Nel 2024 quasi un terzo dei sospetti terroristi nell’Ue avevano un’età inferiore ai 20 anni, con i più giovani che avevano soltanto 12 anni. Stiamo lavorando e presenteremo quest’anno un piano d’azione per la protezione dei minori dalla criminalità, e questo includerà misure per trattare la radicalizzazione e il reclutamento online e offline”, ha aggiunto.

