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Bruxelles, il video dell’europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: “Ero vicino sit-in neonazista”

Bruxelles, il video dell’europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: “Ero vicino sit-in neonazista”

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Bruxelles, il video dell’europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: “Ero vicino sit-in neonazista” Adnkronos

(Adnkronos) – “La polizia di Bruxelles mi ha impedito di camminare da libera cittadina per strada, a qualche centinaia di metri dal Parlamento Europeo, dove si stava svolgendo una manifestazione della destra a favore della remigrazione. Sono stata strattonata e spostata con la forza, anche se altre persone camminavano intorno a me. Forse a spaventare la polizia è stata la bandiera della pace che avevo in mano?”. Lo denuncia sui social Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, postando un video dell’accaduto. 

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