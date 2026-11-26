Dopo otto anni di procedimenti e undici settimane di processo, il tribunale di New York ha inoltre stabilito che l’azienda ha aiutato l’Iran a censurare Internet. Huawei ha contestato duramente tale decisione.

Una sentenza che rischia di non favorire le relazioni sino-americane. Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato riconosciuto colpevole, martedì negli Stati Uniti, di furto di segreti industriali e di aver aiutato l’Iran a censurare Internet. La giuria del tribunale di New York ha inoltre giudicato il gruppo colpevole di frode bancaria, ma ha escluso il capo d’accusa considerato più grave nell’ambito del procedimento: quello di associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione di proprietà intellettuale.

L’azienda è già soggetta a restrizioni che le impediscono di acquisire determinate tecnologie estere, mentre le sanzioni l’hanno di fatto esclusa dal mercato americano.

Critiche da parte di Huawei

L’azienda, sospettata da numerosi Paesi occidentali di svolgere attività di spionaggio per conto di Pechino, ha criticato aspramente la decisione. Le accuse statunitensi sono “prive di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale”, ha detto in un comunicato Huawei, che deve già affrontare divieti sia negli Stati Uniti che in Europa. Il gruppo ha aggiunto di stare esaminando “minuziosamente” le sentenze e di valutare “tutte le misure legali necessarie” per tutelare i propri interessi.

L’arringa della difesa

Nella sua arringa conclusiva, il difensore Brian Heberlig ha richiamato l’investimento di 110 miliardi di dollari effettuato da Huawei in ricerca e sviluppo, oltre agli 11,4 miliardi di dollari versati nell’ultimo ventennio per ottenere licenze tecnologiche. “Huawei non ha rubato il proprio successo, se l’è guadagnato; è tanto semplice quanto chiaro”, ha dichiarato Heberlig alla giuria. Le accuse di frode bancaria traggono origine dai rapporti finanziari di Huawei con Skycom, una società controllata che operava in Iran. Huawei aveva assicurato agli istituti di credito che i ricavi di Skycom non venivano gestiti attraverso conti statunitensi.

“Per decenni, Huawei e tre delle sue controllate hanno condotto le proprie attività negli Stati Uniti basandosi su menzogne ​​e furti. Grazie al lavoro dell’FBI e dei nostri procuratori federali, i responsabili di tali attività criminali ne risponderanno”, ha dichiarato con soddisfazione il ministro della Giustizia statunitense, Todd Blanche, in un comunicato. La pena, stabilita dopo otto anni di procedimenti e undici settimane di processo, sarà decisa nel settembre 2027.

Premi per i segreti industriali

Promuovendo l’azione legale, il procuratore di Brooklyn ha sostenuto che diverse filiali di Huawei si siano rese responsabili del furto di segreti industriali tra il 2000 e il 2020. Il gruppo è stato accusato, in particolare, di aver tentato di reclutare dipendenti di aziende statunitensi di telecomunicazioni, ottenendo da loro, nel processo, informazioni di natura tecnologica. Secondo il Dipartimento di Giustizia, si trattava di “codici sorgente e manuali d’uso per router internet, tecnologie per antenne e tecnologie per il collaudo di robot”.

Il procedimento, scrive il Financial Times, ha fatto emergere episodi risalenti ai primi anni 2000, in cui Huawei è stata accusata di aver acquisito in modo illecito informazioni da aziende concorrenti, tra cui T-Mobile, Cisco, Quintel, Cinex e Fujitsu. I presunti furti hanno riguardato tecnologie che spaziano dal codice sorgente ai progetti hardware; l’accusa sostiene inoltre che l’azienda abbia reclutato personale proveniente dalla concorrenza e si sia avvalsa di intermediari per raccogliere informazioni riservate.

Stando all’accusa, tali informazioni hanno consentito all’azienda di sviluppare prodotti analoghi a quelli dei concorrenti, commercializzandoli poi a prezzi inferiori. Sempre secondo l’accusa, nel 2013 Huawei avrebbe persino avviato un programma interno che prevedeva premi per i dipendenti in grado di sottrarre segreti industriali alla concorrenza.

Huawei accusata anche di aver appoggiato il regime iraniano

Il gruppo è stato inoltre giudicato colpevole di aver “aiutato il regime iraniano […] a monitorare e censurare l’accesso a internet da parte dei suoi utenti”, si legge nel comunicato del Dipartimento di Giustizia. “Huawei ha mentito più volte in merito alla natura delle proprie attività in Iran”, ha aggiunto il Dipartimento.

Un rischio per la sicurezza nazionale

La direttrice finanziaria dell’azienda, Meng Wanzhou – figlia del fondatore del gruppo – era stata incriminata nell’ambito dello stesso procedimento, ma nel 2021 ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi per il differimento dell’azione penale. L’iter giudiziario era stato avviato durante il primo mandato di Donald Trump, sullo sfondo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’amministrazione Trump aveva sollevato il timore di attività di spionaggio per conto del governo cinese e, già nel 2019, aveva inserito Huawei in un elenco che le precludeva l’accesso ai fornitori statunitensi.

Nel 2020, l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, la FCC, ha classificato l’azienda come un rischio per la sicurezza nazionale. Tale politica, proseguita sotto l’amministrazione di Joe Biden, ha tagliato fuori Huawei dal mercato statunitense – dove oggi i suoi prodotti non sono più in vendita – il che, tuttavia, non ha impedito all’azienda di rimanere il principale fornitore di apparecchiature per le telecomunicazioni al mondo.

Nel 2024 Germania (come altri paesi europei) esclude Huawei dal 5G

Nel 2024, la Germania, al pari di altri paesi europei, ha escluso l’azienda dalla propria rete 5G. L’Unione europea sta a sua volta pianificando di vietare l’impiego di apparecchiature di rete fornite da aziende cinesi, come Huawei e ZTE (un altro produttore cinese).

Nel frattempo, diversi governi europei hanno chiesto più tempo per dismettere le tecnologie cinesi considerate a rischio dalle reti 5G.

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