British Telecom taglierà fino a 10mila posti di lavoro. In Uk metà delle aziende investirà nell’AI

Secondo una ricerca commissionata dal Boston Consulting Group, il 51% dei dirigenti aziendali nel Regno Unito prevede di ridistribuire gli investimenti dal personale verso l’AI, con il 44% che considera l’AI una priorità di spesa.

La decisione è attribuita all’aumento dei costi legati all’assunzione, dovuti a politiche governative come l’incremento delle contribuzioni previdenziali e del salario minimo nazionale. Mentre le aziende promuovono l’AI come uno strumento per migliorare la produttività, molti leader d’impresa la vedono come una strategia per ridurre i costi del personale, sfruttando la possibilità di licenze software al posto degli stipendi.

Giganti come British Telecom hanno dichiarato riduzioni significative del personale grazie all’adozione dell’AI, con tagli fino a 10.000 posti di lavoro. Parallelamente, cresce la domanda di lavoratori con competenze specifiche in AI, ma tali ruoli non compensano le perdite di occupazione causate dalla tecnologia. La spinta all’adozione dell’AI è incentivata anche dalle campagne governative per promuovere la crescita economica attraverso tecnologie avanzate. Tuttavia, il rapporto sottolinea i rischi di dipendenza dalle soluzioni AI per ridurre il personale, evidenziando un calo del 15% delle offerte di lavoro nel settore dell’informazione e comunicazione rispetto all’anno precedente.

Questa tendenza evidenzia una transizione nel mercato del lavoro, con aziende che privilegiano l’efficienza e la riduzione dei costi rispetto all’investimento in risorse umane. Le implicazioni di questa trasformazione richiedono un dibattito sul futuro dell’occupazione e sul ruolo dell’AI nell’economia.

L’AI aiuta a ritrovare parenti scomparsi tra la folla di devoti al Maha Kumbh Festival

Durante il Maha Kumbh Mela, il più grande raduno umano del mondo che si tiene a Prayagraj, in India, tecnologie avanzate basate sull’AI stanno affrontando il problema storico di ritrovare persone disperse nella folla. Con una partecipazione stimata di 450 milioni di pellegrini in sei settimane, strumenti come il riconoscimento facciale, droni subacquei e boe robotiche vengono utilizzati per localizzare individui scomparsi. Le autorità hanno installato migliaia di telecamere per monitorare in tempo reale la folla e identificare i soggetti smarriti tramite immagini digitali generate con l’AI.

Già nel primo giorno del festival, oltre 250 persone sono state ricongiunte con i propri cari grazie a questa tecnologia. Inoltre, altre innovazioni come braccialetti RFID contenenti informazioni mediche e di contatto e un’app mobile per la condivisione delle posizioni in tempo reale sono state implementate per migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze.

Il riconoscimento facciale si rivela cruciale anche per prevenire potenziali incidenti, inviando notifiche agli organizzatori in caso di pericolosi affollamenti. Nonostante i vantaggi, l’uso su larga scala dell’AI pone rischi per la sicurezza dei dati e la privacy, con segnalazioni di frodi online e preoccupazioni per il potenziale abuso delle informazioni raccolte.

Il governo locale ha intrapreso campagne di sensibilizzazione per educare i partecipanti sui rischi cibernetici. L’evento sottolinea il potenziale dell’AI non solo nel migliorare la logistica, ma anche nel risolvere problemi sociali di lunga data.

