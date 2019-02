Continuano le chiusure dei giornali e i licenziamenti in massa di giornalisti. L'Inpgi si trova ormai alla soglia del commissariamento mentre la FNSI e le altre categorie di settore ballano come se fossero sul ponte del Titanic.

BreakingDigital, rubrica a cura di Michele Mezza (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) –mediasenzamediatori.org. Autore di ‘Giornalismi nella rete, per non essere sudditi di Facebook e Google’ e ‘Algoritmi di Libertà, La potenza del calcolo tra dominio e conflitto’. Direttore di Pollicina Academy, centro di ricerca sugli effetti del mobile (www.pollicinacademy.it) Analista dei processi digitali e in particolare delle contaminazioni social del mondo delle news. Clicca qui per leggere tutti i contributi.