Break temporalesco al Nord, poi anche sulle centrali tirreniche (video)

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio locali piovaschi in arrivo al Nord-Ovest, per lo più invariato altrove. In serata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali al Nord ed in estensione nella notte al resto del settentrione.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni ma con nuvolosità in graduale aumento e maggiori addensamenti sul versante tirrenico. In serata prime piogge in arrivo sulle coste toscane e peggioramento nella notte sulle regioni del versante tirrenico con acquazzoni e temporali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo un aumento della nuvolosità. In serata locali piogge e acquazzoni in arrivo sulla Sardegna, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi.

TEMPERATURE

Minime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna ed in calo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione.