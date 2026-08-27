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“Breached – Nessun dato è al sicuro”, la prima serie tv italiana che porta al centro il valore dei dati digitali

“Breached – Nessun dato è al sicuro”, la prima serie tv italiana che porta al centro il valore dei dati digitali

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“Breached – Nessun dato è al sicuro”, la prima serie tv italiana che porta al centro il valore dei dati digitali Omnibus

Si intitola “Breached – Nessun dato è al sicuro” la prima serie televisiva italiana che porta al centro della narrazione uno dei temi più attuali della società digitale: il valore dei dati personali e le conseguenze dei furti di identità, le violazioni informatiche ed i sistemi di intelligenza artificiale.

La serie, un thriller prodotto da Marcafilm Studios con la produzione esecutiva di Giuliano Mozzato e Melissa Martinez, la regia di Fabio De Nardi e Kirya Paoli, debutterà il 3 settembre allo Spazio della Regione del Veneto/Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in occasione dell’83/a Mostra d’Arte Cinematografica.

A partire dal mese di dicembre la puntata pilota sarà resa disponibile gratuitamente sulla piattaforma di streaming Lumen Tv.

Partner culturale e promozionale del progetto è l’associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps, che opera a livello nazionale nella promozione della cultura della protezione dei dati personali, della cybersicurezza e dei diritti digitali attraverso iniziative formative, divulgative e di sensibilizzazione per cittadini, scuole, imprese e pubbliche amministrazioni.

Il protagonista della serie è Alex, giovane esperto di hacking etico che, accettando un incarico apparentemente innocuo, si ritroverà coinvolto in una rete di interessi economici, criminalità informatica e violazioni massive di dati personali.

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L'autore

Redazione Key4biz

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