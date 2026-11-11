Brasile, Meta multata per 1,3 milioni di dollari per interferenza durante le elezioni: “Favorito Bolsonaro”

Il Tribunale superiore elettorale brasiliano ha inflitto a Meta una sanzione da 7,5 milioni di reais, circa 1,3 milioni di dollari, per il mancato rispetto di alcune disposizioni adottate per garantire un trattamento paritario tra le campagne di Lula e Flávio Bolsonaro.

Il Tribunale superiore elettorale brasiliano (TSE) ha condannato all’unanimità Meta al pagamento di una multa da 7,5 milioni di reais, circa 1,3 milioni di dollari, per aver rispettato solo parzialmente e in ritardo alcune disposizioni impartite durante il secondo turno delle elezioni presidenziali.

La decisione è arrivata con sette voti favorevoli e nessun contrario. Il procedimento era stato avviato dopo un ricorso della coalizione che sosteneva la rielezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che aveva accusato Meta di aver applicato un trattamento diverso alle due campagne, penalizzando Lula e favorendo il candidato Flávio Bolsonaro.

Il TSE: risposte incomplete e poca trasparenza

Il relatore Marco Aurélio Bellizze ha contestato soprattutto il modo in cui Meta ha risposto agli ordini del tribunale.

Secondo il TSE, alcune misure sono state adottate in ritardo o in maniera incompleta, mentre parte delle informazioni richieste è stata fornita attraverso dati aggregati, dichiarazioni generiche o documenti in lingua straniera, rendendo più difficile verificare il rispetto delle disposizioni.

La multa non significa però che sia stato accertato un intervento deliberato di Meta per alterare il risultato elettorale. Il relatore ha infatti precisato che non sono emerse prove sufficienti di una condotta intenzionalmente diretta a squilibrare la competizione. Il TSE continuerà a esaminare il caso per stabilire se vi sia stato un effettivo vantaggio indebito per una candidatura.

Il blocco delle inserzioni di Lula su Instagram

Tra gli episodi finiti sotto osservazione c’è il blocco temporaneo dell’account pubblicitario della campagna di Lula su Instagram.

La coalizione del presidente aveva denunciato che, tra il 9 e il 10 ottobre, alcune inserzioni non erano state distribuite correttamente per quasi 24 ore.

Meta ha riconosciuto l’esistenza di problemi tecnici, sostenendo tuttavia che non fossero stati progettati per penalizzare una determinata candidatura e negando qualsiasi trattamento politico discriminatorio.

Meta: “Nessuna interferenza nelle elezioni”

Meta respinge l’accusa di aver favorito Flávio Bolsonaro. Secondo i dati presentati dall’azienda al TSE, durante la campagna i contenuti pubblicati dagli account ufficiali di Lula avrebbero raggiunto complessivamente più persone e generato più impression di quelli di Flávio Bolsonaro.

La società sostiene quindi che le differenze riscontrate siano legate a problemi tecnici e alle diverse strategie digitali delle campagne, e non a un intervento politico dei propri sistemi.

Durante il secondo turno il TSE aveva imposto a Meta di non applicare restrizioni ingiustificate al contenuto politico-elettorale delle due campagne e di garantire condizioni paritarie anche nei propri sistemi di AI. La sanzione da 7,5 milioni di reais riguarda proprio il mancato pieno rispetto di queste disposizioni.

Resta invece ancora da stabilire se le anomalie registrate abbiano concretamente prodotto un vantaggio elettorale per uno dei candidati. È questo il punto sul quale il procedimento del TSE non è ancora concluso.

Una campagna elettorale molto digitale

La recente campagna elettorale brasiliana è stata fortemente segnata dalla dimensione digitale. Lula è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno, quando Flávio Bolsonaro aveva ottenuto il 47,03% contro il 45,16% del presidente uscente, vincendo poi il ballottaggio con il 51,79% dei voti contro il 48,21% dello sfidante. Merito anche di Janones, che grazie al suo canale WhatsApp da 10 milioni di follower è riuscito a strappare la vittoria. Come? Con una strategia semplice: utilizzare le tecniche della destra sui social.

Come già ricostruito da Cybersecurity Italia, social network, WhatsApp, bot, contenuti generati con l’AI e campagne contro la disinformazione hanno avuto un ruolo centrale nella mobilitazione degli elettori. Proprio per questo le anomalie contestate a Meta assumono un peso particolare: in un’elezione giocata anche sul terreno degli algoritmi e delle piattaforme, perfino differenze apparentemente tecniche nella distribuzione delle inserzioni o nel comportamento di un assistente AI possono diventare materia di intervento della giustizia elettorale.

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