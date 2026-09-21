Bper colloca green bond da 500 mln, ordini hanno superato 1,9 mld

(Adnkronos) – Bper ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Senior Non Preferred destinata a investitori istituzionali, qualificata “green”, con durata 4 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 3 anni, per un ammontare pari a euro 500 milioni. Lo si legge in una nota.

Si tratta della terza emissione con caratteristiche green realizzata dalla banca, in coerenza con il Green, Social and Sustainability Bond Framework del Gruppo, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di Eligible Green Assets.

I titoli sono stati collocati al prezzo di emissione/re-offer pari a 99,87%, con cedola fissa annuale del 4,125% corrispondente ad uno spread di 70 bps sopra il mid-swap, il più basso di sempre per emissioni Senior della Banca. In un mercato caratterizzato da dinamiche selettive da parte degli investitori e dalla attenzione al quadro macroeconomico, l’emissione ha registrato un interesse significativo, con richieste da parte di oltre 110 investitori i cui ordini hanno superato 1,9 miliardi di euro.

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