Bper, Basket Bond con Cdp da 4 milioni per Grissitalia

(Adnkronos) – È stata perfezionata un’ulteriore emissione nell’ambito del programma di Basket Bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Bper Banca a favore della società Grissitalia , attiva nel settore della produzione industriale e commercializzazione di prodotti di panetteria fresca e prodotti da forno. Nello specifico, è stato emesso un prestito obbligazionario (c.d. minibond) per un valore nominale complessivo pari a 4 milioni di euro, della durata di 5 anni, per sostenere il piano di investimenti industriali e infrastrutturali.

Tecnicamente, il minibond è stato sottoscritto da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (Spv), denominata Mortirolo BB SPV – che ha finanziato l’operazione mediante l’emissione di titoli sottoscritti da Bper Banca e Cdp in quote paritetiche. Cdp e Bper Banca hanno sostenuto l’operazione in qualità di anchor investor.

Il programma Basket Bond di Bper e Cdp, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, è stato strutturato con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese, sostenerne i progetti di crescita, aumentarne la competitività e diversificarne le fonti di finanziamento. Bper Corporate & Investment Banking ha inoltre agito con il ruolo di Arranger dell’operazione.

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