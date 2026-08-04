Bper aderisce agli accordi quadro Sace Garanzia Internazionalizzazione

(Adnkronos) – Il Gruppo Bper ha aderito agli accordi quadro Sace Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede, rafforzando il proprio impegno a supporto delle imprese italiane nei percorsi di crescita, competitività e sviluppo in Italia e all’estero.

Con Garanzia Internazionalizzazione, il Gruppo Bper potrà mettere a disposizione delle imprese finanziamenti assistiti dalla garanzia Sace per sostenere progetti legati alla crescita sui mercati esteri e nelle filiere a vocazione internazionale. Lo strumento consente di supportare sia iniziative di internazionalizzazione diretta — quali investimenti all’estero, approntamento di forniture o produzioni destinate ai mercati internazionali e investimenti in Italia funzionali a progetti di sviluppo estero — sia fattispecie di internazionalizzazione indiretta, tra cui subforniture di beni e/o servizi connesse a forniture o produzioni estere di clienti italiani e investimenti o approntamento di forniture in Italia nell’ambito di filiere a vocazione internazionale.

Attraverso Garanzia Archimede, il Gruppo Bper potrà inoltre sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi strategici realizzati in Italia, con particolare attenzione all’addizionalità dell’operazione e agli impatti positivi generati dal progetto finanziato. La garanzia è destinata a progetti in ambiti quali infrastrutture, anche a carattere sociale, innovazione industriale, tecnologica e digitale, transizione verso un’economia pulita e circolare, mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti, sostenibilità e resilienza ambientale o climatica, industria e servizi pubblici locali.

Le due garanzie permettono al Gruppo Bper di ampliare ulteriormente la propria offerta a favore delle imprese, valorizzando gli strumenti Sace per accompagnare progetti di internazionalizzazione, anche indiretta, e investimenti strategici in Italia. Attraverso questi Accordi Quadro, il Gruppo Bper consolida la collaborazione con Sace, confermando il proprio contributo alla crescita del tessuto produttivo italiano e al rafforzamento della competitività del Sistema Paese.

Marco Mandelli Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper, afferma: “L’adesione in tempi celeri agli Accordi Quadro di Sace, dimostra la volontà del Gruppo Bper di voler essere concretamente un partner per lo sviluppo delle imprese italiane. Con questo strumento il Gruppo, grazie alla capillarità sul territorio italiano, riuscirà a proseguire nel suo ruolo di affiancamento e supporto dell’economia del Paese. La partnership ormai consolidata con il Gruppo Sace ci consentirà di realizzare nuovi e concreti percorsi di sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare nella transizione sostenibile, nella realizzazione di infrastrutture, nello sviluppo del mezzogiorno e nei programmi di internazionalizzazione”.

“Con questi Accordi Quadro prosegue l’impegno di Sace al fianco del sistema bancario per facilitare l’accesso al credito e sostenere la competitività delle imprese italiane”, dichiara Andrea Mattioli, Chief Underwriting Officer Sace. “Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede sono strumenti pensati per accompagnare le aziende nei loro progetti di crescita sui mercati esteri, nelle filiere a vocazione internazionale e negli investimenti strategici in Italia, contribuendo allo sviluppo del Sistema Paese”.

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