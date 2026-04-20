I principali operatori francesi delle telecomunicazioni — Bouygues Telecom, Orange e Free (Iliad) — hanno annunciato l’avvio di negoziati esclusivi con il gruppo Altice France per l’acquisizione di una larga parte delle attività di SFR.
L’operazione rappresenta un passaggio cruciale nel processo di consolidamento del mercato francese delle telecomunicazioni.
Un’offerta da oltre 20 miliardi di euro
Il consorzio ha presentato una nuova offerta pari a 20,35 miliardi di euro (enterprise value), in aumento rispetto alla proposta precedente respinta da Altice nell’ottobre scorso.
La ripartizione dell’investimento evidenzia il ruolo dominante di Bouygues Telecom:
- 42% a Bouygues Telecom
- 31% a Free (Iliad)
- 27% a Orange
L’operazione riguarda la maggior parte degli asset di Altice France, ma esclude alcune partecipazioni e attività specifiche, tra cui infrastrutture e operazioni nei territori d’oltremare.
Tempistiche e iter autorizzativo
Altice ha concesso al consorzio un periodo di esclusiva fino al 15 maggio 2026 per definire i dettagli dell’accordo.
Prima della conclusione, saranno necessari diversi passaggi:
- consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
- approvazione delle autorità competenti
- verifica delle norme antitrust (controllo delle concentrazioni)
Non è quindi ancora certo che l’operazione venga finalizzata.
Come verrebbe divisa SFR
Il piano prevede una suddivisione articolata delle attività di SFR:
- Segmento B2C (clienti privati): distribuito tra i tre operatori
- Segmento B2B (aziende): assegnato a Bouygues Telecom
- Infrastrutture e frequenze: condivise tra i tre gruppi
- Rete mobile nelle aree meno dense: affidata a Bouygues Telecom
Questa spartizione ridisegnerebbe profondamente la struttura del mercato.
Verso un mercato a tre operatori
Se l’operazione andasse in porto, il numero di operatori mobili in Francia passerebbe da quattro a tre.
Secondo le aziende coinvolte, ciò comporterebbe diversi vantaggi:
- maggiori investimenti nelle reti ad altissima velocità
- rafforzamento della cybersicurezza
- sviluppo di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale
- maggiore controllo su infrastrutture strategiche
Allo stesso tempo, il consorzio sostiene che verrebbe preservata una concorrenza efficace a beneficio dei consumatori.
Un esito ancora incerto
Nonostante l’avvio delle trattative esclusive, le parti hanno sottolineato che non esiste alcuna garanzia che l’operazione venga completata.
Il futuro di SFR e l’equilibrio del mercato telecom francese restano quindi ancora aperti.
Tabella riassuntiva
|Elemento
|Dettagli
|Operatori coinvolti
|Bouygues Telecom, Orange, Free (Iliad)
|Target
|SFR (Altice France)
|Valore offerta
|20,35 miliardi €
|Ripartizione
|42% Bouygues, 31% Free, 27% Orange
|Scadenza esclusiva
|15 maggio 2026
|Struttura mercato
|Da 4 a 3 operatori (potenziale)
|Stato operazione
|In negoziazione, non certa