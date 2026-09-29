»
»
Boschi (Spes Academy): “Corso Farmaco e Salute trasversale a tutte le professionalità”

Boschi (Spes Academy): “Corso Farmaco e Salute trasversale a tutte le professionalità”

di |
Boschi (Spes Academy): “Corso Farmaco e Salute trasversale a tutte le professionalità” Adnkronos

(Adnkronos) – “Per me è un onore inaugurare il corso qui all’Europa Experience David Sassoli, con la presenza di due relatori di primario calibro: il direttore generale Walter Bergamaschi e il dottor Antonio Parenti della Commissione europea”. Così Massimo Boschi, coordinatore del corso di alta formazione ‘Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy’ di Spes Academy, alla Lectio Magistralis ‘Salute e Costituzione’, promossa da Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’ a Roma presso Europa Experience – David Sassoli. L’incontro apre il Corso di Alta Formazione ‘Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy’. 

“Oggi parte questo corso dedicato a tutti i professionisti del mondo della salute, della sanità, della farmaceutica”, ha spiegato Boschi. “Vuole essere un corso che dà competenze trasversali a tutte le professionalità che lavorano in questo ambito”, ha aggiunto, sottolineando l’obiettivo di offrire una formazione comune a figure professionali diverse, accomunate dall’impegno nei settori della salute e del farmaco. 

“È la prima volta che Spes Academy offre un corso interamente dedicato alle scienze e non alle scienze umane e umanistiche”, ha sottolineato Boschi, spiegando che l’iniziativa rappresenta un nuovo percorso per l’Academy. “Speriamo di poter inaugurare un percorso florido. Aspettiamo studenti e speriamo che questo corso possa avere un futuro prospero”, ha concluso. Il corso ‘Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy’ nasce con l’obiettivo di mettere in relazione competenze e professionalità diverse attorno ai temi del farmaco, della salute e del sistema sanitario, attraverso un percorso di alta formazione rivolto agli operatori e ai professionisti del settore. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche