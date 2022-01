Borsa, rally di Tiscali

La nostra giornata in pillole.Tiscali vola in Borsa oggi dopo l’annuncio del 30 dicembre scorso del via libera alla fusione per incorporazione con Linkem, che prenderà il controllo della nuova entità con una quota del 62%.L’Agcom ha avviato una consultazione pubblica il 22 dicembre scorso sulle linee guida per i servizi all’ingrosso in fibra e 5G in vista delle gare del PNRR. Il documento è stato pubblicato sul sito Agcom.Sul sito dell’INPS, infine, è possibile compilare la domanda per ricevere l’assegno unico e universale per i figli. Come fare.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.