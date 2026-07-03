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Borsa: Michi (Acea) ‘blue bond riscuote interesse investitori’

Borsa: Michi (Acea) ‘blue bond riscuote interesse investitori’

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Borsa: Michi (Acea) ‘blue bond riscuote interesse investitori’ Adnkronos

(Adnkronos) – “L’operazione che abbiamo appena portato a compimento ha dimostrato grande interesse da parte degli investitori che ci hanno consentito di ottenere un grande successo. È la testimonianza del valore di questa strategia”. Così Dario Michi, responsabile Investor relations Acea, intervenendo oggi a Milano presso la Borsa Italiana alla cerimonia ‘Ring the bell’ con cui è stata ufficializzata la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond. L’operazione ha consentito al gruppo di raccogliere 500 milioni di euro e ha registrato richieste da parte degli investitori superiori a tre volte l’importo offerto. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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