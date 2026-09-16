Borsa, Benetti (Gam): “Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti”

(Adnkronos) – “Oggi l’apertura delle Borse è debole nel tentativo faticoso di lasciarsi alle spalle la giornata di ieri. L’attesa è anche per l’Indice Zew in Germania, un sondaggio tra analisti e gestori professionali che misura le aspettative: le rilevazioni precedenti hanno mostrato un recupero ed è probabile che anche il dato di oggi confermi le attese di una ripresa del ciclo economico nell’Eurozona”. Lo ha detto all’Adnkronos Carlo Benetti, Market Specialist di Gam.

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