Boris Giannetto

Banca d’Italia

Lavora in Banca d’Italia, Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti. Si occupa di continuità di servizio del sistema finanziario italiano.

Ha expertise su analisi strategica, public policy, cyber intelligence e cyber resilience. Ha ricoperto il ruolo di referente per la comunicazione in tema di cyber threat intelligence e quello di esperto per il rischio operativo. Per un breve periodo è stato impiegato presso l’UIF.

Ha lavorato, tra l’altro, alcuni anni per Telecom Italia S.p.A. (TIM) – Public & Regulatory Affairs, occupandosi di strategia regolamentare e public policy. Background in Istituzioni nazionali ed internazionali con focus su temi di sicurezza.

Laurea con Lode in Scienze Politiche Internazionali con tesi su regolamentazione e comunicazioni elettroniche. Ha all’attivo diverse pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale; ha partecipato come speaker a vari eventi e summit.