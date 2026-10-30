Borghi connessi, FTTH modello Pitigliano. Il sindaco Gentili: “Conoscere per deliberare, la fibra per fare politica”

Un check up digitale (standard) replicabile in più di 5mila piccoli Comuni

E’ possibile preservare la bellezza del nostro patrimonio culturale pur guardando al futuro digitale, un asset fondamentale per creare valore per i nostri territori. Territori dalla storia secolare che diventano fonte preziosa di business con i dovuti accorgimenti tecnologici. Lo sa bene il Ministero della Cultura (MIC), che su un totale di 4 miliardi di euro del PNRR alla digitalizzazione, ha riservato ben un miliardo alla modernizzazione dei borghi. Questo per alimentare il fenomeno della “tornanza”, l’altra medaglia dello spopolamento, e per spingere tanti turisti e nomadi digitali a scegliere i nostri meravigliosi territori. Per alimentare questo trend, sono fondamentali gli operatori di TLC, in primo luogo Open Fiber, che con la sua fibra consente di portare il digitale anche nelle aree più remote e a fallimento di mercato.

Pitigliano modello standard

Ed è appunto per i nostri borghi e piccoli comuni, la maggior parte dei quali hanno meno di 5mila abitanti, che l’operatore in fibra wholesale only controllato da CDP (60%) e Macquarie (40%) ha messo a punto un modello di digitalizzazione standard, basato sull’esperienza di Pitigliano, piccolo comune con 3.500 abitanti in provincia di Grosseto, realizzato in collaborazione con ENEA, Università degli Studi dell’Insubria e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), coinvolto con i test legati al fiber sensing con strumenti di monitoraggio sismico come i DAS .

Il modello di innovazione urbana del progetto “Pitigliano Laboratorio Aperto” è replicabile in circa 5.500 piccoli comuni italiani, i quali corrispondono a circa il 70% dei comuni totali in Italia.

E’ questo il tema della prossima puntata della rubrica FTTH per l’Italia Digitale, che le scorse volte si era già occupata della nuova dorsale in fibra, al rapporto della fibra con l’energia, alla connettività nei piccoli Comuni e borghi e a quella delle farmacie, di fibra e Cultura e quella dei Data Edger si occupa oggi delle ultime novità dell’infrastruttura di rete di Open Fiber.

L’impegno del MIC

In questo contesto, va sottolineato l’impegno del Ministero della Cultura, che dopo la fine del PNRR non vuole abbandonare i piccoli comuni al loro destino ma al contrario ha intenzione di spingere ancora sull’acceleratore del digitale con nuovi fondi da cercare anche in altri ministeri. L’obiettivo è segnalare ai sindaci tutti i bandi digitali aperti che si occupano di digitale per diffondere una cultura tecnologica basata sulla connettività ultraveloce. “Altrimenti, il pericolo è che i borghi restino soltanto località di turismo o seconde case per vacanzieri e stranieri”, ha detto la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Il ruolo di ENEA: assesment tecnologico e gap di competenze

Il modello standard di assesment digitale dei nostri borghi e piccoli comuni è stato sviluppato da ENEA, in collaborazione con Open Fiber, e prevede una vera e propria valutazione preliminare del livello di digitalizzazione e delle esigenze specifiche dei singoli comuni. Ma un fattore che vale un po’ per tutti è il gap di competenze digitali che si riscontra nelle località più piccole. E non potrebbe essere diversamente, visto che gli amministratori devono occuparsi di tutto. Il rischio però è l’abbandono e la retrocessione in una serie B virtuale del digitale.

Pezzetti (Università dell’Insubria): “I Comuni con meno di 5mila abitanti hanno tante cose in comune”

La mappatura di tutti i servizi urbani locali consente di pianificare al meglio gli interventi e di analizzare i gap da colmare. “I Comuni con meno di 5mila abitanti hanno tante cose in comune – ha detto Roberta Rita Pezzetti, Direttrice scientifica del Centro di Ricerca SMARTER dell’Università dell’Insubria – possono così essere clusterizzati per diverse tipologie, come ad esempio i rischi geologici o la popolazione over 65. La clusterizzazione permette di creare dei set di conoscenze standardizzate, aprendo così alla customizzazione delle soluzioni”. Oggi sono 433 le unioni di Comuni che si raggruppano per mettere a fattor comune diversi servizi. I borghi del tufo, ad esempio, sono gemellati con Pitigliano.

La fibra, uno strumento anti digital divide. Gozo (ENEA): “Come le classi energetiche, un modello minimo di innovazione”

“Per contrastare lo spopolamento, il ruolo della fibra è importante, visto che raggiunge l’80% del territorio”, ha detto Nicoletta Gozo, Coordinatrice Progetto Lumiere&Pell e Progetto SmartItaly Goal presso ENEA.

Fibra su cui si colloca un set di servizi minimi digitali, che abbracciano l’illuminazione pubblica e le scuole, e che consentono di fatto di dire ai singoli comuni quali sono gli interventi prioritari. “Il nostro modello è scalabile, è un modello di piccoli passi. Ma così come esiste la classe energetica, perché non dovrebbe esistere anche un livello minimo di innovazione standardizzato?”, aggiunge Gozo.

Pitigliano modello digitale. Parasecolo (Open Fiber): “Anche il teatro connesso in fibra FTTH”

In Italia il 70% dei Comuni ha meno di 5mila abitanti e l’85% ne ha meno di 10mila. Open Fiber ad oggi ha investito 12 miliardi di euro per coprire 17,5 milioni di unità immobiliari in fibra FTTH e “Pitigliano è rappresentativo delle aree bianche a fallimento di mercato, che devono diventare il cuore del nostro paese”, ha detto Francesca Parasecolo, Head of Engineering di Open Fiber, che copre già 6.500 comuni di piccole dimensioni.

Pitigliano è un comune a forte vocazione turistica, noto come la Piccola Gerusalemme, che a partire dal XVI secolo ospitò una comunità ebraica, riconducibile al Ghetto Ebraico, che ospita anche una Sinagoga. Nel borgo c’è una rete di 28,1 chilometri in fibra. Un ecosistema di 13 aziende partner, pubbliche amministrazioni, due centri di ricerca e una università. “Anche il teatro è connesso in fibra FTTH – aggiunge Parasecolo – ma da soli non potevamo fare tutto e per questo abbiamo adottato l’Urban Check Up Model di ENEA, per capire il livello di digitalizzazione del comune e stabilire gli interventi necessari”.

I servizi: dalla sovranità digitale sui dati al monitoraggio ambientale

In primo luogo, è stato collocato un mini edge data center in una sala del Comune di Pitigliano, “per garantire al sovranità digitale dei dati”, aggiunge Parasecolo. “I dati sono a disposizione della PA”, dice ricordando anche la quantità di sensori sul territorio per il monitoraggio ambientale. Vista la vocazione turistica del luogo, è stato messo in funzione un monitoraggio turistico giornaliero, accanto ad un altro servizio di efficientamento energetico, insieme a sensori per l’illuminazione pubblica.

Conoscenza dai dati

“La conoscenza a partire dai dati raccolti è il punto di partenza per mappare il territorio”, dice la manager che poi fa un esempio concreto: “la stagionalità turistica si può verificare dalla mobilità ciclistica che potrebbe essere utilizzata in modo diverso, a seconda delle stagioni”. Per quanto riguarda i punti di interesse turistico, i dati vengono raccolti tramite un QR Code: “Tutti i dati ci raccontano i comportamenti più diffusi dei territori, il 22% degli accessi è stato in inglese”. Altri servizi sono la sorveglianza del territorio grazie al telecamere e sensori e controllo del territorio tramite digital twin.

Il sindaco Gentili: “Conoscere per deliberare, è anche una questione politica”

Il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili sintetizza il progetto con uno slogan: “L’analisi approfondita dei dati ci permette di conoscere diversi aspetti del territorio, che vanno dai flussi turistici ai rischi geologici ai consumi energetici. Mai come in questo caso vale il motto conoscere per deliberare, dove la conoscenza affonda le sue radici nell’analisi dei dati raccolti grazie all’infrastruttura in fibra FTTH”.

Decisioni più consapevoli, quindi, grazie alla fibra, che diventa così “uno strumento centrale per la sopravvivenza dei borghi e per alimentare anche il fenomeno del contro esodo e della restanza, grazie al grande investimento fatto nelle aree bianche a partire dal 2016-2017”, chiude il primo cittadino.

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