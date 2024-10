Bootcamp di X Factor 2024, al via il primo atto

Bootcamp di X Factor 2024, primo atto. È iniziata ufficialmente la gara tra i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, e i primi switch tesissimi e al cardiopalmo – che ieri vedevano protagonisti Jake La Furia e Achille Lauro –hanno fatto crescere nuovamente gli ascolti: il quarto episodio della stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 758mila spettatori tv medi, in crescita del +11% rispetto all’episodio di una settimana fa e del +43% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, con una share tv del 3,5% e quasi 1.366.000 contatti tv unici.

Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, l’episodio precedente ha ottenuto 2 milioni 504 mila spettatori tv medi, un dato che corrisponde al +29% rispetto all’omologo della scorsa stagione e che è in linea rispetto all’episodio di una settimana prima.

E anche sui social nuovo bilancio trionfale: la puntata ha superato quota 305mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+79% rispetto a una settimana fa e addirittura +182% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e oltre 337mila nella rilevazione Same Day 24/7 (+189% rispetto a un anno fa e +75% rispetto a una settimana fa). Dati super positivi che anche questa settimana fanno di #XF2024 lo show più commentato della giornata di ieri in rilevazione Linear nella Social TV Audience (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Come sempre a far gli onori di casa, conducendo la puntata e interagendo con gli artisti prima e dopo le loro esibizioni, ci ha pensato Giorgia, conduttrice e coinvoltissima nelle performance dei ragazzi sul palco.

Ad aprire questa prima parte dei Bootcamp è stato Jake, i concorrenti ad essere selezionati sono stati: il duo rap Potara, che hanno presentato la loro versione di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana tra autotune e coreografie; Elmira Marinova con la sua versione iper pop di “Stop This Flame” di Celeste; Francesca Siano aka Francamente, che ha cantato un suo inedito dal titolo “Paracadute” tra gli applausi del pubblico e dei giudici; e la band The Foolz con la loro convincente cover di “Ça plane pour moi ” di Plastic Bertrand. Nulla da fare, invece, per gli altri 8 artisti del suo Bootcamp: Gaia Bianco (che ha cantato “Pookie”, di Aya Nakamura); Massimo Poli (“Lover, You Should’ve Come Over”, di Jeff Buckley), Lunaspina Caruso (“Luna spina” di Ivano Fossati), Andrea Grassi aka Fiori d’artificio (il suo inedito “Sofia”), Lorenzo Carissimi (“Penso positivo” di Jovanotti), Speakeasy (“Una giornata uggiosa” di Lucio Battisti), SGA (“Gelati”, loro brano originale) e Giovanni Fausto Meloni (“Control”, altro brano inedito).

Per la squadra di Achille Lauro, a conquistare le 4 sedie disponibili sono stati: la band Les Votives, con una cover personalissima di “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Nancy Sinatra; Lorenzo Salvetti, con la sua intensa versione da standing ovation di “Destri” di Gazzelle; Ibrahim Guiblawi con un classico come “Doo Wop (That Thing)” di Lauryn Hill; infine i Patagarri con la loro eccentrica versione de “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Si è fermato ai Bootcamp, invece, il percorso di: Andrea Astofi (esibitosi con “Time break”, inedito), Eva De Santis (“Amore che vieni, amore che vai” diFabrizio De André), Matilda Balconi (“Dancing with Myself”; di Billy Idol), Giulia Covitto (“Rid of Me” diPJ Harvey), Domenico Giovanni Pini (“Without me” di Eminem), Samia Pozzobon (“Too Late” di Madame e Nitro), Giulia Catuogno (“Hey You” dei Pink Floyd) e Daniela Di Cicco (“Tutti” di Calcutta).

La prossima settimana, giovedì 10 sempre su Sky e in streaming su NOW, sarà il turno degli altri due giudici, Manuel e Paola. A fine serata, ciascuno dei quattro giudici avrà a propria disposizione i 4 con cui andranno alle Home Visit nella serata del 17 ottobre, l’ultima chance per poter conquistare il pass più ambito e desiderato, il posto tra i 12 dei Live Show, in partenza dal 24 ottobre.

